Garitano cuenta qué debe hacer el Cádiz CF para ganar uno de los partidos "más difíciles de la temporada"

El Cádiz CF ha activado la maquinaria para encarar a tope el primer partido de 2026 que le lleva hasta Abanca-Riazor para enfrentarse al Deportivo de La Coruña el domingo 4 de enero (a partir de las 21:00 horas). El entrenador, Gaizka Garitano, no escondió la dificultad del envite en la rueda de prensa que ofreció el viernes, aunque mostró su confianza en el trabajo de sus futbolistas. Eso sí, indicó la necesidad de cuajar una gran actuación para poder tener opciones de ganar en el terreno de un contrincante poderoso, de los más fuertes de la división de plata.

El equipo amarillo se ejercita desde el pasado martes después de ocho días de vacaciones. Tras el parón, la plantilla se encuentra en un estado óptimo según el técnico: "Estamos bien. Ha sido una buena semana de entrenamiento, hemos vuelto con buenas sensaciones y el equipo se encuentra bien".

Sobre las opciones para el lateral derecho tras la baja de Iza Carcelén y la posibilidad de alinear a Juan Díaz, el técnico no dio pistas sobre quién ocupará sensación pero dijo que "tenemos mucha confianza en los chicos de la cantera y no tenemos miedo de poner a ninguno”.

Garitano no dudó en elogiar al Deportivo, al que ve como un serio candidato al ascenso. "Es un favorito claro", afirmó antes de resaltar que "es de los partidos más difíciles de la temporada y tendremos que hacer un gran partido para conseguir ganar”. Además, subrayó la versatilidad del conjunto gallego: “Van variando de dibujo y tienen diferentes alternativas, pero estamos preparados. Intentaremos hacerles daño en ataque y frenar a sus jugadores clave". La intención es que los futbolistas importantes del cuadro gallego "no se sientan cómodos”.

El técnico también se refirió al momento de forma del adversario, inmerso en una dinámica negativa de resultados. No se fía un pelo a pesar de esa mala racha. “Prefiero enfrentarme a un equipo que viene de ganar que a uno que llega con urgencias. En esta categoría todos pasan por rachas buenas y malas”.

Garitano valoró la competitividad del equipo amarillo, que finalizó 2025 con un par de victorias seguidas (ante el Zaragoza y el Castellón). El técnico lo tiene muy claro: "Queremos seguir en esta línea. Terminamos bien diciembre y estamos logrando cierta regularidad".

No pasó por alto el preparador cadista la enorme dificultad de la Segunda División con una Liga tan extensa (42 jornadas). "En una competición tan larga hay altibajos, pero es importante que no haya mucha diferencia entre los picos altos y bajos", finalizó el entrenador del conjunto gaditano.