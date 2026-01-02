El pasado de Garitano en el Deportivo, donde entrenó a tres ex jugadores del Cádiz CF

El Cádiz CF inugura 2026 con el partido contra el Deportivo de La Coruña que se disputa en Abanca Riazor el domingo 4 de enero (vigésima jornada de LaLiga Hyprmotion). El conjunto amarillo intenta comenzar el año de la mejor manera en el campo de un adversario de envergadura

No es un encuentro cualquiera para Gaizka Garitano. Vuelve por un día a la que fue su casa durante buena parte de la temporada 2016-17. El actual técnico cadista entrenó a la escuadra gallega en Primera División aunque no pudo completar aquella campaña ya que fue destituido debido a una dinámica negativa de resultados y el peligro del descenso a Segunda. Fue sustituido por Pepe Mel.

Garitano había dirigido antes al Eibar y al Real Valladolid y después de su paso por el Dépor se hizo cargo del Bilbao Athletic, el Athletic de Bilbao, de nuevo el Eibar, el Almería y ahora recorre su segundo curso en el Cádiz CF con un total de 475 partidos en el mundo de los banquillos, camino de los 500.

Garitano tuvo a sus órdenes en el equipo coruñés a tres futbolistas que antes o después jugaron en el cuadro gaditano. Uno de ellos es Raúl Albentosa. El defensa central formó parte del Cádiz CF en la campaña 2012-13 en Segunda B en la que ejerció el papel de titular (33 partidos y tres goles). El zaguero de 37 años milita ahora en el Antequera en Primera Federación.

El técnico vasco también entrenó en el Deportivo a Florin Andone. El delantero perteneció a los amarillos en el ejercicio 2021-22 cedido por el Brighton & Hove Albion (Inglaterra) aunque su participacón fue muy escasa: nueve encuentros (sólo cinco en el once inicial), poco más de 400 minutos y un gol que marcó en un compromiso de la Copa del Rey. El ariete de 32 años juega ahora en Atlético Baleares en Primera Federación.

Garitano llegó a dirigir a Lucas Pérez en el Dépor pero por poco tiempo porque el atacante, tras disputar un partido, fue traspasado al Arsenal por 20 millones de euros. El delantero se unió al Cádiz CF en enero de 2022 y ayudó a lograr la permanencia en la máxima categoría. Jugó 31 partidos oficiales de amarillo antes de salir el 31 de diciembre de ese mismo año para volver al equipo de su tierra. El ariete (37 años) está ahora sin equipo aunque se entrena con el Leganés a la espera de decidir su próximo destino.