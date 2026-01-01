Una decisión de la FIFA puede cambiar el futuro de Chris Ramos y el Cádiz CF

La FIFA ha tomado una decisión que podría afectar al Cádiz CF y a Chris Ramos. El delantero salió el pasado mes de agosto cedido al Botafogo hasta el 30 de junio de 2026 con opción de compra. Parecía una marcha definitiva a tenor del emotivo mensaje que entonces lanzó el atacante, aunque el presidente, Manuel Vizcaíno, aclaró semanas después que su salida no era definitiva.

El gaditano acumula 15 partidos y cuatro goles en el cuadro brasileño. Su futuro ahora mismo es una incógnita después de la drástica medida adoptada por el máximo organismo del fútbol mundial.

Y es que la FIFA ha impuesto al Botafogo brasileño una sanción de tres periodos de fichajes sin poder hacer contrataciones por el caso del argentino Thiago Almada, que ahora milita en el Atlético de Madrid, aunque el club brasileño ha asegurado que está en conversaciones con el Atlanta United para solucionar el caso. El impago de 21 millones al Atlanta United sería el origen del caso.

Si son tres ventanas sin poder hacer fichajes, no podría acometer la contratación de Chris Ramos salvo que hubiese algún asidero legal al que se pudiese agarrar. En caso de no poder hacerlo, el ariete regresaría al Cádiz CF cuando acabe esta temporada.

En cualquier caso, Botafogo busca una solución para evitar la sanción. En un mensaje publicado por el club de Río de Janeiro, informa de que "en las últimas semanas, ha mantenido conversaciones constructivas con representantes del Atlanta United, de la MLS, para buscar un acuerdo en relación con el caso de Thiago Almada" después de que el club estadounidense reclamara que no había percibido parte del montante pactado en el traspaso.

"Las conversaciones se suspendieron debido al receso de fin de año y se reanudarán pronto. Botafogo espera resolver el asunto antes o al inicio del mercado de fichajes. El club estará muy activo en la contratación de jugadores en enero de 2026", asegura la entidad brasileña.

Thiago Almada llegó al Botafogo procedente del Atlanta United en 2024 y en enero de 2025 se incorporó cedido al Olympique de Lyon francés. Tras acabar la cesión, en junio de ese año, fue traspasado al Atlético de Madrid.