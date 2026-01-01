Vladys Kopotun, otro delantero para el Cádiz CF

El Cádiz CF no detiene su marcha. Todo lo contrario. El club sigue inmerso en la remodelación de la plantilla que inició el padado verano y acomete en varias fases. El mercado de invierno es propicio para hacer movimientos y más allá de incorporar a Antoñito Cordero en calidad de cecido, se ha hecho con la propiedad del punta argentino Jerónimo Dómina (20 años) tras acabar contrato con la Unión Santa Fe.

La entidad cadista mira el presente pero también el futuro. De hecho, da un nuevo paso este caso con vistas a la próxima temporada 2026-27 en la que militará en Segunda División salvo que dé la campanada y consiga el ascenso a Primera.

Todo hace indicar que el Cádiz CF tiene amarrado a otro delantero para el curso venidero. El pasado verano pujó sin éxito por Vladyslav Kopotun, ariete del Alcorcón (Primera Federación) por que le hizo una oferta que fue rechazada por el club madrileño. El atacante trató de forzar su salida pero su equipo se mantuvo firme y la cosa quedó en nada.

Kopotun (25 años) vuelve ser noticia varios meses más tarde. El ucraniano es libre desde el 1 de enero para firmar por el equipo que quiera de cara a la próxima campaña una vez que su contrato con el Alcorcón expira el próximo 30 de junio.

El ariete se dispone a aprovechar la oportunidad de jugar en una categoría superior. El Cádiz CF sigue interesado en sus servicios y parece que ya está hecho. Ángel García infrma de que el delantero ha ya firmado por el conjunto amarillo para unirse a partir del 1 de julio. Aterrizará con la carta de libertad y formará parte de la plantilla.

Vladys, como se le conoce futbolísticamente, destacó en el cuadro alfarero en el curso 2024-25 con 14 goles que llamaron la atención de la entidad cadista. Como el Alcorcón pidió una cifra considerada muy elevada por el club del Nuevo Mirandilla, el jugador no se movió de su actual escuadra. No hubo acuerdo y se vio abocado a cumplir el año de contrato que le quedaba. En el presente ejercicio 2026-26 lleva dos tantos en 13 encuentros.

La irrupción del punta en el fútbol español fue a través del Sabadell. Desde el juvenil llegó hasta el primer equipo y tras acabar su vínculo con el equipo catalán en 2024 firmó un par de años por el Alcorcón.