Preocupación en el Cádiz CF por la posible salida de jugadores importantes en invierno

El mercado de invierno está a punto de arrancar y durante el mes de enero se esperan numerosos movimientos en la inmensa mayoría de equipos de LaLiga Hypermotion, incluido el Cádiz CF. De hecho, el club con sede en el estadio Nuevo Mirandilla ha fichado al delantero Jerónimo Dómina y tiene avanzado el aterrizaje del extremo izquierdo Antoñito Cordero.

La entidad cadista ya realiza incorporaciones para tratar de reforzar la plantilla con vistas a la segunda parte de la temporada 2025-26. La puerta de entrada está abierta pero también la de salida para que el plantel no sufra un exceso de efectivos.

Hay un aspecto que preocupa al club en este momento del curso y no es otro que la posible marcha de futbolistas que están destacando y puedan salir mediante el pago de la cláusula de rescisión de contrato o con una oferta importante de un equipo que empuje al Cádiz CF a tener que realizar un traspaso.

El presidente, Manuel Vizcaíno, explicó el martes 30 de diciembre que el club no está por la labor de propiciar la salida de futbolistas que considera importantes. Otra cuestión es llegue algún conjunto que quiera pescar en la plantilla y ponga mucho dinero encima de la mesa.

El máximo responsable del Cádiz CF no quiso entrar en el juego de nombres aunque no ocultó que hay interés sobre todo por dos jugadores.

“Lo que más temo es que pueda haber movimientos de algún futbolista, que alguien quiera pagar la cláusula o realicen una oferta que sea irrechazable”, expuso Vizcaíno sobre la posibilidad de que se vaya algún efectivo con un papel relevante en el equipo amarillo.

La preocupación es real pero la intención del club es no venderlos en el ecuador de la temporada para mantener los cimientos del grupo. “Si pagan la cláusula, tenemos poco que hacer", apuntó el presidente antes de aclarar que a día de hoy no hay nada concreto. Nada se puede predecir sobre el desarrollo del mercado de invierno. Es simplemente un temor ante los movimientos que se puedan producir en las próximas semanas.