Rebelión de los recién ascendidos: el Cádiz CF no le ha ganado a ninguno

La Agrupación Deportiva Ceuta, que esta temporada vuelve a militar en LaLiga Hypermotion 45 años después de su primera y única aparición en Segunda, lidera la 'rebelión' de los equipos que este año han ascendido a la categoría junto al Andorra, la Cultural y Deportiva Leonesa y la Real Sociedad B. El Cádiz CF no ha podido con ninguno en la primera vuelta.

Ninguno de los cuatro clubes, que la pasada temporada se encontraban en la Primera RFEF, se encuentra en posiciones de descenso al cierre del año 2025 y después de que se hayan consumido ya diecinueve jornadas del campeonato liguero.

El Cádiz CF es, junto con el Real Zaragoza, el único equipo que no ha logrado ninguna victoria sobre los recién ascendidos. Los amarillos han tenido dificultades en el duelo contra los novatos, en los que ofrece un balance de sólo tres puntos de 12 con una derrota (1-2) ante la Cultural Leonesa y empates frente a la Real Sociedad B (3-3), Ceuta (0-0) y Andorra (0-0).

El Ceuta

El equipo ceutí, entrenado por el sevillano José Juan Romero, es el mejor equipo de los cuatro que lograron el ascenso, ya que ha logrado llegar a este tramo de la competición con 29 puntos, siendo una de las revelaciones de la temporada en la categoría después del irregular inicio de temporada que le hizo perder sus tres primeros encuentros (Real Valladolid, Sporting de Gijón y Racing de Santander).

Después de estos tropiezos, en las dieciséis siguientes jornadas sólo ha perdido otros tres partidos, con un balance de ocho victorias y cinco empates.

El Ceuta logró encadenar una racha de ocho partidos sin perder -desde la cuarta a la undécima jornada- en los que además fue capaz de mantener su portería a cero en seis encuentros consecutivos, totalizando el cancerbero Guille Vallejo hasta 545 minutos sin encajar ningún gol.

Posteriormente, el equipo sufrió tres derrotas seguidas (Córdoba, Leganés y Deportivo de la Coruña) y ha logrado cerrar el año con otra racha de cinco partidos sin perder con tres triunfos (Almería, Real Burgos y Real Sociedad B) y dos empates (Granada y Las Palmas) que le han llevado a estar en la novena plaza a un solo punto del play-off.

El saldo del equipo de José Juan Romero con los ascendidos es positivo ya que ha ganado en los campos de la Cultural Leonesa (0-1) y Real Sociedad B (1-3) y le queda por jugar el próximo 4 de enero a las 16,15 horas en el estadio Alfonso Murube frente al Andorra.

Andorra y Cultural Leonesa

El segundo mejor recién ascendido es el Andorra, que está situado en la decimotercera posición con 24 puntos.

El próximo rival de la AD Ceuta empezó muy fuerte la competición al acumular una sola derrota en las siete primeras jornadas, pero luego sufrió un bache con seis derrotas y cuatro empates, que ha conseguido olvidar con dos nuevos triunfos, el último de ellos frente a uno de los aspirantes al ascenso de categoría como el Deportivo de la Coruña.

En el puesto decimosexto con 23 puntos está la Cultural y Deportiva Leonesa, que ha tenido una trayectoria irregular enlazando buenos resultados con derrotas, si bien acumula dos partidos seguidos perdiendo, el último de ellos por 4-0 frente a la UD Las Palmas.

La Real Sociedad B, con 21 puntos, es el cuarto equipo recién ascendido a la Liga Hypermotion que ha cerrado el año en la decimoséptima plaza, alejado de las posiciones del descenso por tener mejor goal-average con el Eibar, que ocupa la primera plaza del descenso.

El equipo donostiarra se ha mostrado muy seguro en su estadio, donde ha cosechado únicamente dos derrotas en siete partidos la última de ellas en el partido que cerraba el año competitivo frente a la AD Ceuta por 1-3.

Pese a las dificultades que suelen tener los equipos recién ascendidos en una competición tan exigente como la Liga Hypermotion, ninguno de los cuatro equipos considerados novatos en la categoría están en puestos de descenso tras completarse las primeras 19 jornadas de LaLiga.

Por el momento, la rebelión de los recién ascendidos es uno de los aspectos más importantes de LaLiga Hypermotion.