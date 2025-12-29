Una inminente salida en el Cádiz CF

El Cádiz CF da un paso más en el mercado de invierno que está a un paso de inaugurarse con la próxima incorporación de Antoñito Cordero en calidad de cedido por el Newcastle (Inglaterra) tras su breve paso por el Westerlo belga en el primer tramo de la temporada 2025-26.

La entidad cadista se hace por lo que resta de campaña (aún falta el anuncio oficial) con un prometedor futbolista de 19 años que el pasado ejercicio sobresalió en el Málaga en Segunda División.

El club con sede en el estadio Nuevo Mirandilla sorprende con un movimiento para reforzar una posición que está cubierta al menos por tres efectivos. Antoñito se desenvuelve como extremo izquierdo, puesto en el que suelen jugar Brian Ocampo, Efe Aghama y Javier Ontiveros y que también puede ocupar José Antonio de la Rosa.

El inminente aterrizaje del internacional español sub'19 provoca una superpoblación en el costado izquierdo del ataque. La lógica indica que la contratación del jugador del Newcastle tiene como consecuencia la próxima salida de un futbolista de la plantilla de esa misma posición. Si el club realiza la operación entrada es que ya tiene prevista una salida. La cuestión es quién.

Brian Ocampo (26 años) afronta la recta final de su estancia en el Cádiz CF, con el que tiene vínculo hasta el 30 de junio de 2026. El uruguayo es titular en los últimos partidos y desde la entidad no descartan su renovación aunque la realidad es que a partir del mes de enero es libre para negociar su futuro con cualquier equipo de cara a la temporada venidera. Si el club apura en el mercado invernal para buscar un traspaso aunque sea a un coste bajo no es descartable su marcha.

En el caso de Efe Aghama (21 años), el Cádiz CF lo fichó en verano procedente del Ceuta pero está ejerciendo un rol secundario. Ha participado en once encuentros de Liga (sólo dos como titular) y dos de la Copa del Rey (uno en el once inicial) para un total de 369 minutos y un gol. Tiene contrato hasta 2030, parece más una apuesta de futuro que de presente y podría salir cedido hasta el 30 de junio.