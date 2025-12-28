El ex del Cádiz CF Lucas Pérez se entrena con el Leganés

La vida de Lucas Pérez ha dado muchas vueltas antes y después de su paso por el Cádiz CF. El delantero no llegó a cumplir un año en el conjunto amarillo, al que llegó el 31 de enero de 2022 y del que se marchó el 31 de diciembre cuando regresó al Deportivo de La Coruña en Primera Federación. Con el equipo de su tierra logró el ascenso a Segunda en la campaña 2023-24 pero a mitad de la 2024-25 se fue y terminó firmando por el PSV Eindhoven, con el que jugó poco debido a una tuberculosis.

Lucas Pérez participó en 31 partidos con el Cádiz CF, 16 en la segunda parte de la campaña 2021-22 y 15 en la primera de la 2022-23, ambas en la máxima categoría del fútbol español. Marcó ocho goles, incluido el de la histórica victoria (0-1) de los amarillos sobre el Barcelona en el Camp Nou.

El atacante está libre desde el pasado 30 de junio y está dispuesto a atender propuestas. Es posible que pronto haya novedades en el ecuador del presente ejercicio 2025-26.

El Leganés, que ocupa zona de descenso en la Liga Hypermotion, regresó al trabajo el domingo 28 de diciembre después del parón navideño con la novedad del atacante Lucas Pérez, de 37 años, quien actualmente se encuentra sin equipo y estará a prueba "de forma indefinida" con el club, formando parte de las sesiones de preparación del equipo. Es primer paso a la espera de lo que pueda suceder en las próximas semanas.

La entidad ya ha difundido a través de las redes sociales imágenes del jugador con ropa de entrenamiento y junto al resto de sus compañeros, si bien no se ha pronunciado de momento acerca de la intención o no de ficharle para el 2026, que los blanquiazules afrontarán en puestos de descenso con 20 puntos. Todo apunta a que el club pepinero se reforzará en invierno para tratar de salir a flote lo antes posible.

Lucas Pérez disfrutó de su última experiencia profesional en el PSV Eindhoven neerlandés, el cual dejó el pasado mes de julio tras haber llegado en febrero, también libre, después de acabarse su vínculo con el Deportivo de la Coruña, al que ayudó a regresar a división de plata.

En España ha jugado igualmente en las filas del Cádiz CF, del Elche, del Alavés o del Rayo Vallecano y suma en su currículum experiencias en clubes extranjeros como el Karpaty Lviv y el Dinamo de Kiev ucranianos, el PAOK griego, o el Arsenal y el West Ham ingleses.