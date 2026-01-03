El desafío histórico del Cádiz CF ante el Deportivo: nunca ha ganado en La Coruña

El Cádiz CF empieza 2026 con un largo desplazamiento que le lleva hasta el norte de España para enfrentarse al Deportivo de La Coruña en el estadio Abanca Riazor el domingo 4 de enero a partir de las 21:00 horas (penúltima jornada de la primera vuelta). Dos escuadras que ocupan la zona de privilegio en la clasificación miden sus fuerzas en el choque que cierra la vigésimo jornada de La Liga Hypermotion. La emoción está asegurada.

La cita es harto complicada para los amarillos y no sólo por el conocido poderío del adversario, considerado como uno de los firmes candidatos al ascenso a Primera División. La historia de los duelos entre ambos conjuntos dirimidos en la capital coruñesa demuestran la difícil misión que encaran los gaditanos.

El desafío está servido. El Cádiz CF tiene la oportunidad de empezar a cambiar el rumbo de la historia con la que sería su primera victoria en La Coruña, donde nunca ha ganado. Sí ha vencido en los campos del Barcelona, Real Madrid, Sevilla y otros muchos, pero nunca en la ciudad a la que arriba el primer fin de semana del nuevo año.

Los antecedentes, de todo menos positivos, ofrecen una idea de lo que tiene por delante en Riazor el equipo entrenado por Gaizka Garitano. El balance de los 15 encuentros que el Cádiz CF ha jugado ante el Dépor en La Coruña, casi todos en la categoría de plata, es de cero triunfos, cuatro empates y once derrotas. Traducido en puntos, sería sólo cuatro de 45.

Esa trayectoria nada buena refleja lo mal que lo suele pasar allí el equipo amarillo. Es algo que también se aprecia en el saldo goleador, con sólo nueve tantos a favor y 26 (casi el triple) en contra. El Cádiz CF nunca ha dejado la portería a cero en sus quince visitas y se ha quedado sin marcar en ocho partidos. El último gol cadista en Riazor lo marcó David Querol en la temporada 2018-19 en un envite resuelto con empate (1-1).

La visita más reciente se remonta a la pasada campaña 2024-25 en la categoría de plata, cuando el Cádiz CF perdió 1-0 el pasado mes de abril con un gol de Mario Soriano en los últimos minutos del partido.

De los cuatro Deportivo-Cádiz CF disputados en el siglo XXI, tres acabaron con 1-0 a favor de los gallegos y y uno terminó con el mencionado 1-1. El equipo amarillo busca la victoria en el quinto intento y de paso romper un maleficio que además le daría un impulso en la tabla..