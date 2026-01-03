Un solo jugador del Deportivo tiene más valor de mercado que toda la plantilla del Cádiz CF

El Cádiz CF encara una cita de mucha enjundia para encender el motor de 2026. El partido contra el Deportivo de La Coruña en Abanca Riazor la noche del domingo 4 de enero (desde las 21:00 horas) es una dura prueba en el terreno de uno de los rivales más fuertes del campeonato.

El conjunto amarillo trata de sacar punta a su primera visita del año en la recta final de la primera vuelta. La cita es muy complicada y necesita hacerlo muy bien para poder obtener un marcador positivo. Tiene enfrente a un avdersario que aspira al ascenso a Primera División.

El potencial del Dépor queda reflejado con un simple vistazo al valor de mercado de su plantilla. Según Transfermarkt, el cuadro gallego es el tercero con la mayor tasación de Segunda con 45 millones de euros, sólo por detrás del Racing de Santander (51,9) el Almería (47,65), también favoritos para dar el salto a la élite del balompié español. Con la Unión Deportiva Las Palmas (40,43), son los únicos de 22 clubes que rebasan la barrera de los 40 'kilos'.

Lo curioso es que más de la mitad del valor del plantel deportivista lo absorbe un solo futbolista. Yeremay Hernández tiene una cotización de 25 millones que alcanzó en la última actualización de hace sólo unos días (el pasado 30 de diciembre).

El extremo de 23 años es la principal (no la única) amenaza de la escuadra gallega. Un jugador rápido, habilidoso, con regate, pase y gol (lleva siete tantos este curso). Un futbolista de primer nivel que se lo quiere llevar media Europa pero que de momento no se mueve del Dépor (con contrato hasta el 30 de junio de 2030) aunque tarde o temprano será traspasado si mantiene el nivel que ofrece desde que se dio a conocer.

El valor de mercado de Yeremay es superior al de toda la plantilla del Cádiz CF en su conjunto. 25 millones el extremo frente a los 19,5 en los que está tasado el plantel amarillo. El canario es jugador más cotizado de la categoría de plata. Un auténtico peligro en ataque que suele desenvolverse por la banda izquierda aunque su pierna buena es la derecha.

Con los dos laterales derechos ausentes (uno sancionado y el otro lesionado), gana enteros la opción del canterano Juan Díaz se haga cargo de esa posición y en ese caso le tocaría la difícil papeleta de intentar frenar al referente ofensivo del equipo norteño. Una joven promesa del filial cadista tasado en 50.000 euros frente a un futbolista consagraddo de 25 'kilos'.