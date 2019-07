El número de delanteros que actualmente tiene en nómina el Cádiz contrasta con la dificultad que el equipo amarillo encuentra para ver puerta hasta en los amistosos de pretemporada. De hecho, ocho goles en cuatro partidos se antoja un discreto bagaje ante rivales de inferior categoría.

Con la excepción de Caye Quintana, fichado este verano y que por ahora cumple con creces las expectativas al haberse convertido en el máximo realizador del conjunto gaditano con cuatro dianas, a los pupilos de Álvaro Cervera les cuesta un mundo marcar. Al margen del onubense, han conseguido algún tanto Álex Fernández, por partida doble, Mario Barco, que la pasada semana rescindió contrato y ha firmado con el Mirandés, y Lekic.

El 1-4 al Barbate en el primer encuentro del verano, único tanteador de cierta contundencia merced al acierto de Caye (2), Álex y Barco, apenas sirve como referencia frente a un adversario recién ascendido a Primera Andaluza. Contra el Chiclana (1-2), también recién ascendido aunque en su caso a División de Honor Andaluza, el titular de la Tacita de Plata sufrió para vencer y lo hizo anotando sólo dos tantos, de Álex y de Caye. En el Polideportivo San Rafael ante Los Barrios (0-1) la cosa estuvo aún más ajustada, con una victoria por la mínima gracias a Caye. Y el pasado sábado en La Línea con la Balona (1-1), de nuevo sólo un tanto, en esta ocasión de Lekic, para firmar tablas y conquistar el trofeo local en los penaltis.

Pese a que el técnico ha repartido minutos entre todos sus hombres disponibles, demasiados atacantes no han celebrado el gol. Dani Romera, Djorje Jovanovic y David Querol, si bien el ex del Reus también puede actuar como extremo diestro y por consiguiente no necesariamente cuenta como delantero, nada de nada.

Tampoco ha sumado en este sentido Salvi Sánchez, que por su radio de acción suele pisar con frecuencia el área contraria, Alberto Perea, que está contando y mucho tanto en el costado como en la mediapunta, ni el canterano Seth Vega, incorporado a la primera plantilla tras renovar la pasada semana con el Cádiz B, por lo que sólo ha intervenido en el amistoso de La Línea.

Hace bien Cervera apretando a los suyos para construir un bloque sólido y fuerte desde la defensa. A nadie escapa que un partido se empieza a ganar si dejas el marco propio a cero. Sin embargo, ya ha quedado más que demostrado que para dar un pasito más allá del objetivo de los 50 puntos, de la permanencia, vaya, para aspirar de verdad a la fase de ascenso a Primera División, sin complejos, también resulta imprescindible que la pólvora no esté mojada. Acabar como rey del empate no conduce a nada.

El director deportivo, Óscar Arias, sigue inmerso en la confección del plantel y nadie mejor que él conoce las carencias del mismo. A buen seguro que la banda izquierda, arriba y abajo, ocupa muchas de sus conversaciones. No obstante, dar por cerrada la delantera con lo que hay, o con menos si se produce alguna salida, en estos momentos parece excesivamente atrevido.