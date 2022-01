El culebrón de enero: Manu Vallejo, ex del Cádiz CF, no se va a China

El Cádiz CF permanece activo en el mercado de fichajes de invierno, que entra en su recta final. Busca un delantero y un defensa central para terminar de cerrar la plantilla (después de los tres jugadores que han llegado) sin descartar alguna incorporación más si se presenta una buena oportunidad.

En el club están atentos a la situación de numerosos jugadores que pueden moverse antes de que finalice el presente mes de enero. Uno de ellos tiene pasado en el Cádiz CF: Manu Vallejo.

El chiclanero no entra en los planes del entrenador del Valencia, José Bordalás y, tras ejercer un rol secundario en la primera parte de la temporada 2021/22, el conjunto che le abre la puerta de salida pero no da facilidades.

El destino del atacante parecía el Wuhan chino, pero la situación da un giro en las últimas horas. Medios valencianos informan de que Manu Vallejo ha rechazado la oferta del equipo asiático.

No entran en sus planes irse tan lejos y en principio queda abortado el plan del Valencia, que pretendía vender al futbolista para recuperar al menos parte de la inversión realizada por él cuando pagó al Cádiz CF 5,5 millones por su fichaje.

Varios equipos de la Liga española se han interesado por el gaditano pero no están dispuestos a abonar un traspaso y sí a acogerle en calidad de cedido.

El tiempo va pasando, el mercado de invierno cierra el 31 de enero y de momento no hay una solución para Manu Vallejo. El Cádiz CF No pierde de vista su situación, pero todo está en manos del Valencia, que podría acabar aceptando una cesión y pasan los días y no encuentra otra alternativa para el culebrón del mes de enero.