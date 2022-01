Lozano, baja para el partido contra el Mallorca

El Cádiz CF saborea la valiosa que consiguió en el terreno del Levante. Tiene días para disfrutar porque el siguiente partido ya será en febrero, el día 2 frente al Valencia en Mestalla en los cuartos de final de la Copa del Rey. En la Liga no volverá a jugar hasta el 5 cuando visite al Mallorca.

Aún quedan días hasta esas dos citas pero en el Cádiz CF ya hay al menos un par de bajas. Fali se cae por lesión y sanción. Tampoco podrá participar en esos dos encuentros Anthony 'Choco' Lozano tras llegar ante el Levante a la quinta tarjeta del torneo que conllevará la correspondiente sanción.

El ariete no podrá jugar el choque copero al estar en esa fecha con la selección de Honduras y tampoco en el envite de Loga por castigo federativo. Una baja sensible la del delantero, aunque de no pesar una sanción sobre él lo hubiese tenido difícil para jugar ese encuentro frente a los bermellones porque dos días antes afrontará con el combinado catracho la visita al terreno de Estados Unidos en un duelo clasificatorio para el Mundial de Qatar.

Para entonces, a principios de febrero, el Cádiz CF deberá contar en sus filas con el nuevo delantero que busca en el mercado de invierno. Si llega un ariete, quizás tenga la oportunidad de debutar en alguno de esos encuentros.