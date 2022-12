Los cuatro jugadores del Cádiz CF que aún no han participado en los amistosos: ojo al centro de la defensa

El Cádiz CF ha disputado tres partidos amistosos y le quedan otros dos para completar la considerada como segunda pretemporada de una campaña 2022/23 interrumpida durante mes y medio para dar paso al Mundial de Catar que está a pinto de finalizar. El balance de resultados es de un empate (0-0) ante el Xerez CD, una victoria (4-2) contra el Manchester United y una derrota (3-4) frente al Wolverhampton en el choque más reciente.

El objetivo de los encuentros durante el parón liguero es que los futbolistas adquieran el ritmo adecuado de cara al retorno oficial de la competición el próximo 30 diciembre con el duelo andaluz ante el Almería de la 15ª jornada que tendrá como escenario el estadio Nuevo Mirandilla.

El entrenador, Sergio González, está repartiendo minutos entre sus hombres para que lleguen en forma a la vuelta de la Liga. Pero no todos están pudiendo jugar. Además de Joseba Zaldua (baja de larga duración), hay cuatro futbolistas que aún no han podido participar en los amistosos.

Las ausencias afectan sobre todo al centro de la defensa, zona en la que hay una plaga de bajas. Momo Mbaye, Víctor Chust y Juan Cala aún no han tenido minutos al sufrir problemas físicos.

Mbaye se lesionó el pasado 29 de octubre en el partido contra el Atlético de Madrid de la 12ª jornada. Chust cayó una semana después en el envite ante el Getafe. Em ambos casos se trataron de dolencias musculares que llevan un proceso de recuperación.

En el caso de Juan Cala, se tuvo que retirar en el minuto 73 del choque frente al Real Madrid (el último de Liga antes del parón). Durante el parón se ha ejercitado algún día con el grupo, pero otros días se ha empleado en solitario.

Ninguno de los tres ha participado en los ensayos y no parece que vayan a hacerlo en la cita con la Roma el viernes 16. Trabajan con el objetivo de estar disponibles lo antes posible. Aunque llegue a tiempo al partido contra el Almería, la lógica indica que lo tienen muy complicado para entrar en el once inicial. Lo normal es que, si no surgen contratiempos, Luis Hernández y Fali ocupen el eje de la zaga en ese importante duelo.

Tampoco ha saltado al césped en ninguno de los tres amistosos Fede San Emeterio, que ha sufrido molestias aunque en los últimos días se entrena con sus compañeros. Sus opciones de pelear por la titularidad en el retorno de la Liga depende de su disponibilidad para los dos ensayos que restan (ante la Roma y el PSV Eindhoven).