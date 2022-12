Toni Martínez, el delantero deseado por el Cádiz CF en invierno

El Cádiz CF no quiere fichar por fichar en el mercado de invierno. Es la posición oficial del club. Eso no significa que no vaya a realizar incorporaciones. Si llegan jugadores será porque en teoría puedan elevar el nivel de la plantilla de cara a la dura contienda por la permanencia que se avecina en la segunda y decisiva parte de la temporada 2022/23.

Nada se puede dar por seguro, pero lo normal es que haya caras nuevas en el plantel a mitad de curso. Un lateral derecho, un centrocampista y un delantero son las prioridades en el caso de que el club encuentre futbolistas que considere adecuados para reforzar esa posiciones.

En el caso del lateral derecho, el aterrizaje de un jugador es una necesidad tras la baja de larga duración de Joseba Zaldua, lesionado de gravedad de la rodilla derecha el pasado mes de octubre en el envite andaluz ante el Betis.

En la delantera puede haber alguna novedad. Depende en buena medida de lo que suceda con Lucas Pérez, que ha vuelto a pedir al club (ya lo hizo en verano) que le deje salir para firmar por el Deportivo. El Cádiz CF le pone dos condiciones: una buena oferta económica y que el mercado ofrezca una alternativa de garantías.

La dirección deportiva maneja una lista de arietes que podrían ser interesantes. En ella figura el nombre de Toni Martínez. Nunca ha dejado de salir de la lista de preferencias. Es una apuesta de los amarillos que viene de lejos aunque nunca se ha hecho realidad. Lo intentó en los últimos mercados y continúa en la agenda.

El atacante recorre su tercera campaña en el Oporto (Liga portuguesa), en el que nunca he llegado a tener el protagonismo que desea todo futbolista. En dos temporadas ha sido titular en 18 de los 68 encuentros que ha disputado en su actual equipo. En la 2022/23, sólo ha formado parte del once inicial en dos ocasiones de los 18 partidos en los que ha participado para un total de 435 minutos sobre el césped y un par de goles.

El Cádiz CF está atento a la situación del murciano y vuelve a lanzar la caña. Pero la operación es muy complicada al menos a día de hoy. Toni Martínez (25 años) tiene contrato con el Oporto hasta el 30 de junio de 2025. Cada vez que la entidad cadista ha ido a por él, se ha topado con la negativa del cuadro luso a facilitar su marcha. Habría que tener en cuenta también la opinión del jugador. La cesión podría ser una solución si todas las partes ponen interés en que concrete.

El club con sede en el estadio Nuevo Mirandilla permanece atento al delantero. Solofichajes se refiere al interés del Cádiz CF, confirmado por este periódico. Es un deseo que está lejano de cumplirse a día de hoy, aunque nunca se sabe qué puede suceder en el mercado.

Sergio González ya tuvo a Toni Martínez como pupilo cuando coincidieron en el Real Valladolid en el tramo final del ejercicio 2017/18. El técnico se hizo con las riendas del equipo pucelano en las últimas ocho jornadas y su labor no pudo ser más exitosa: ascenso a Primera División. Toni marcó un gol con los blanquivioletas y fue precisamente en el duelo ante el Cádiz CF correspondiente a la 37ª jornada de LaLiga SmartBank disputado en el José Zorrilla, resuelto con empate a uno (por los amarillos marcó Servando en los instantes finales).