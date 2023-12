Rueda de prensa de Sergio González después del empate del Cádiz CF contra la Real Sociedad (0-0). El preparador catalán repasa lo acontecido en el césped.

Valoración: "Creo que la primera parte ha sido muy buena. El equipo ha estado en línea ascendente. Si analizamos todo parece malo porque no ganamos, pero si ves el empate ante un rival de Champions, ves que tiene valor. Es verdad que en la segunda parte hemos salido con la torta y eso no puede suceder. Ellos tienen nivel y te pueden fastidiar. El empate no es injusto", puntualizaba el técnico del Cádiz CF.

¿Qué le falta al equipo? "Hemos hecho más méritos que puntos tenemos de los últimos cinco partidos. Por lo que sea no nos llega esa victoria para que seamos más felices de lo que somos. El punto es bueno pero no extraordinario. El equipo se aísla de lo acumulado, pero miramos el presente. Hemos minimizado los argumentos de la Real Sociedad. Ellos apenas han tenido dos ocasiones y nosotros tres o cuatro. El equipo sabe que es merecedor de más puntos. En esta línea nadie nos puede reprochar nada. Queríamos que la gente se fuera feliz a las vacaciones".

Alejo hace autocrítica por su elevado número de tarjetas. "Iván está rindiendo a un nivel espectacular. Está al límite del reglamento, es parte de su juego. Hay veces que se va de ese límite pero hay veces que lo tienen clasificado. Lo llevamos bien y mientras lleve bien el tema es un buen arma".

Exitoso plan de partido. "Al final el físico va muy vinculado al resultado. Las sensaciones so esas, pero no va de la mano muchas veces. Hoy hemos corrido mucho y bien. Y hemos interpretado bien el saque de puerta. En la presión hemos sido atrevidos y hemos robado muchos balones. Hoy hemos estado acertados en esas facetas".

Susto con Fali, mareado. "Ha sido el choque en sí, y vi que recuperaba la posición deambulando. Y me metí en el campo porque no se podía reanudar el juego porque iba dado tumbos. Quería seguir pero no estaba para eso; Javi (Hernández) estaba preparado y así lo hemos hecho".

Paso al frente. "Es un punto que te hace más completa las vacaciones de Navidad. Es muy valioso ante un rival muy difícil. Demuestra sobriedad y poderío. El equipo ha estado muy serio y nos quitamos en estos días estar frescos y disfrutar de la familia. A partir de hoy hay que tirar hacia adelante. Hay que competir así porque estás mucho más cerca de ganar que de perder. Tienen que darse cuenta que somos mejor de lo que creen".

Fichajes invernales. "El presi ha avanzado que no. Las ventanas son para utilizarlas. Pienso que para eso se hacen. Veremos lo que necesitamos, aunque es verdad que tenemos armamento que no ha estado a buen nivel. Gente como Maxi que aparezca con más minutos, Guardiola, Brian, Escalante, Negredo... Sería el mejor refuerzo que todos esos cogieran una mejor forma".