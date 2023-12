Iván Alejo valora la imagen del Cádiz CF

El extremo del Cádiz CF Iván Alejo atendió a los micrófonos de DAZN al acabar el encuentro para exponer su impresión de lo acontecido en el Nuevo Mirandilla entre su equipo y la Real Sociedad (0-0).

Respuesta de la grada en la despedida de 2023. "Sólo nos queda dar las gracias a la gente porque hace frío, es un jueves y la respuesta ha sido muy buena. La gente nos alienta y eso se debe agradecer siempre. No merecemos tanto como nos están dando y por eso estamos muy agradecidos por ese apoyo".

Análisis del encuentro. "Ha sido muy completo e intenso a pesar de la falta de goles. El equipo ha estado a un nivel alto y si metiésemos esas ocasiones no estaríamos tan abajo. Estoy seguro que si seguimos así, pronto saldremos de abajo".

Sensaciones en lo personal. "Estoy muy contento pero es verdad que no puedo entrar en tanta guerra. L tengo que corregir. No puedo tener diez cartulinas amarillas porque es algo que me perjudica y me condiciona mucho en los partidos. Es algo que trato de solucionar", afirmaba el extremo del Cádiz CF.