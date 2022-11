La complicada situación de Tomás Alarcón en el Cádiz CF y el efecto de su posible salida

El desarrollo de la temporada va colocando a los futbolistas en su sitio. Los hay que tienen protagonismo y otros que están relegados a la suplencia. En este último caso se halla en la actualidad Tomás Alarcón en el Cádiz CF.

El centrocampista fue uno de los fichajes que realizó el conjunto amarillo en la temporada 2021/22. El club pagó dos millones de euros al O'Higgins para hacerse con el internacional chileno que en teoría estaba llamado a desempeñar un rol importante.

La realidad es que Tomás Alarcón no disfruta de la confianza del entrenador, Sergio González. Jugó en 24 partidos la pasada campaña, de ellos sólo media docena (dos como titular) tras la llegada del técnico que sustituyó en el banquillo a Álvaro Cervera.

El medio arrancó el curso 2022/23 con oportunidades dada las bajas que había en su posición, aunque no tardó en pasar al ostracismo cuando el míster tuvo margen para elegir. Participó en cuatro de los cinco primeros partidos (dos en el once inicial) y desde entonces no juega en la Liga. Estuvo dos meses sin jugar por decisión técnica después sólo saltó al césped en la cita copera. De hecho, se quedó fuera de la convocatoria en varias ocasiones.

La última aportación del mediocentro se remonta al choque de la Copa del Rey contra el Real Unión de Irún, un envite destinado a los menos habituales en el que tampoco fue titular. Es la última señal de que Sergio González no cuenta con él salvo en caso de extrema necesidad.

Cinco encuentros y 266 minutos resumen el recorrido de Tomás Alarcón en el primer tramo del presente ejercicio. El preparador cadista tiene claro que el chileno no está entre sus preferencias.

El futbolista es un serio candidato a salir en el mercado de invierno. El club pretende reforzarse con un centrocampista que complicaría aún más las opciones de jugar de Alarcón. El medio afronta el dilema entre buscar minutos en otra escuadra o quedarse en el conjunto gaditano para pelear por el puesto aunque con pocas posibilidades de jugar.

Alarcón tiene contrato con el Cádiz CF hasta el 30 de junio de 2025. La solución más lógica pasaría por una cesión para lo que resta de temporada. La decisión está en manos del jugador, si acepta salir o prefiere quedarse.

Su marcha, en caso de consumarse, liberaría una de las tres fichas extracomunitarias que hay en la plantilla (las dos otras dos las ocupan Santiago Arzamendia y Brian Ocampo) y el Cádiz CF tendría un mayor margen en el mercado invernal porque dispondría de una licencia libre para un jugador no comunitario.