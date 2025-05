Cinco bajas en el Cádiz CF para el partido contra el Racing de Ferrol

Cádiz/El Cádiz CF desarrolló el viernes 16 de mayo el último entrenamiento en la Ciudad Deportiva de El Rosal (Puerto Real) antes de viajar a Ferrol, donde el domingo afronta el encuentro correspondiente a la 40ª jornada de La Liga Hypermotion (desde las dos de la tarde). Una vez que arriben a tierras gallegas, los futbolistas tienen previsto ejercitarse el sábado. El reto del cuadro gaditano es volver a ganar tras la sufrida victoria (2-1) en casa sobre el Almería con la que resolvió prácticamente la continuidad en Segunda División el próximo curso 2025-26.

El entrenador del conjunto amarillo, Gaizka Garitano, detalló el viernes las bajas para el antepenúltimo capítulo del campeonato. No puede contar con David Gil, operado esta semana de una lesión de menisco y que "tendrá para dos o tres meses". El objetivo es que el que ha sido portero titular durante la presente campaña 2024-25 pueda llegar a la pretemporada o al menos hacer parte de ella. Todo depende del tiempo de recuperación que necesite para estar en óptimas condiciones.

El técnico contó que tampoco está disponible para este fin de semana Gonzalo Escalante. El centrocampista "sigue con las molestias en la rodilla" y Garitano avanzó cuando puede volver con el grupo: "Esperamos tenerlo para la semana que viene ya bien".

Chris Ramos aún no puede jugar después de la lesión muscular que sufrió en el duelo ante el Sporting de Gijón (37ª jorbada) disputado el pasado 25 de abril. Tres semanas después de aquel percance, al goleador le queda un poco más de tiempo para poder volver a ayudar al equipo en los últimos envites. El preparador cadista dijo del delantero que "sigue mejorando pero todavía no está bien, no ha empezado a entrenar con el grupo y también esperamos tenerlo la semana que viene ya". Si consigue trabajar con normalidad, quizás pueda tener minutos en el partido contra el Huesca que será el último en casa de la temporada antes de la visita al Real Oviedo.

Aunque no los mencionó, tampoco están aptos Francisco Mwepu ni Luis Hernández. El primero pasó por el quirófano hace varias semanas y es baja al menos hasta el próximo verano. En el caso del veterano defensa central, lleva un año y cuatro meses sin poder competir por problemas en una rodilla. El club le dio de alta en el mercado de invierno, pero la realidad es que no ha podido participar.