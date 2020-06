Vizcaíno: "Cervera es el entrenador del futuro del Cádiz CF"

El presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, atendió a los medios oficiales del club a la conclusión del acto de la firma del contrato de renovación del entrenador, Álvaro Cervera, desarrollado el sábado 13 de junio en la Ciudad Deportiva de El Rosal.

Vizcaíno hizo una valoración sobre el acuerdo alcanzado entre ambas partes: "Es importante que antes de comenzar los once partidos más importantes de nuestra historia reciente no haya más especulaciones", porque "en ningún momento nos hemos planteado otro escenario que no fuera la continuidad del proyecto con Álvaro Cervera al frente".

El máximo mandatario del Cádiz CF afirmó que la ya famosa frase de ‘la lucha no se negocia’ se ha convertido "en el credo del cadismo", que ahora "es más necesario que nunca en un momento clave en lo deportivo en la que se necesita más unión que nunca ante las adversidades".

Sí quiso aclarar Vizcaíno que "el acuerdo de renovación no está condicionado a la consecución de ningún objetivo", por lo que "Cervera es el entrenador del futuro del Cádiz CF. Por eso ahora es el momento de "pensar sólo en el Rayo y en el Rayo, que es nuestra final de Champions".