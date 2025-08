El Cádiz CF y Cervera, una relación que se prolonga con el paso del tiempo

Yussi Diarra completa un centro del campo del Cádiz CF que ha experimentado un notable lavado de cara de cara al ejercicio 2025-26 que está próximo a su inicio. Sergio Ortuño, Joaquín González y el propio Diarra se unen al proyecto y permanecen Álex Fernández y Moussa Diakité, este último después de su explosión en la segunda parte de la pasada campaña 2024-25.

Fede San Emeterio, Rubén Alcaraz y Gonzalo Escalante pasan a la historia a falta de una solución definitiva en la operación salida que llegará en los próximos días/semanas.

El club quiere poderío físico y aumentar la calidad en una posición clave y Gaizka Garitano ya tiene nuevos jugadores con los que manejarse. El último en aterrizar es Diarra, que además lo hace con un mensaje que quizás agrada al universo cadista. El medio no ha tardado en reconocer la influencia que ha ejercido Álvaro Cervera en su progresión como futbolista y en su llegada al Cádiz CF.

El considerado como mejor entrenador de la historia de la entidad cadista (ostenta varios récords, entre ellos el de más partidos dirigidos con un total de 257) tras llevar al equipo desde Segunda División B hasta Primera.

El final de Cervera en el conjunto amarillo no fue el deseado. Después de casi seis años, acusó el desgaste en el banquillo y fue destituido cuando el equipo, en su segundo curso en la máxima categoría, ocupaba puesto de descenso a mitad de la temporada 2021-22. Su marcha fue traumática porque consideró no fue bien tratado por el club, que no le pagó todo el contrato que tenía firmado y tuvo que presentar una denuncia. La afición sí le despidió con honores.

La relación entre Cervera y el presidente, Manuel Vizcaíno, quedó muy tocada. El club y el técnico no llegaron a juicio porque alcanzaron un acuerdo 'in extremis' tiempo después de haber separado sus caminos.

A pesar de todo, el Cádiz CF y Cervera mantienen cierto vínculo desde la distancia, de manera natural. Fueron varios años juntos plagados de éxitos.

Cuando el Tenerife buscaba entrenador en el ecuador de la pasada campaña, pensó en Cervera y desde el club insular pidieron referencias al máximo responsable del Cádiz CF. Más allá de su mala relación con el técnico, Vizcaíno habló maravillas de él y en cierto modo influyó en su llegada al banquillo del cuadro chicharrero.

A la larga, esa recomendación resultó beneficiosa para el Cádiz CF porque Cervera dirigió a Diarra en el Tenerife, le hizo mejorar aún más como futbolista y cuando surgió el interés de los amarillos por ficharle, no dudó en aconsejarle que lo hiciera.

Cervera la guarda cariño al Cádiz CF y a Cádiz (es un gaditano más y sus visitas son habituales) y contribuyó a que Diarra acabase firmando por los amarillos. El vínculo entre el Cádiz CF y el mejor entrenador de su historia se mantienen en el tiempo. Siempre que puedan, se echarán una mano como en los últimos meses.