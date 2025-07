Álvaro Cervera, clave en el crecimiento de Diarra y en su fichaje por el Cádiz CF

Yussi Diarra fue presentado el jueves 31 de julio como nuevo futbolista del Cádiz CF en un acto celebrado en el estadio Nuevo Mirandilla. El centrocampista firmó contrato el día anterior y enseguida se puso a trabajar para integrarse lo antes posible en la dinámica del grupo. Es posible que tenga minutos en el amistoso contra el Ceuta que se disputa el sábado 2 de agosto en El Palmar, en Sanlúcar de Barrameda.

El responsable de la dirección deportiva del club, Juan Cala, presentó al jugador como hizo con los anteriores que se se fueron uniendo al equipo durante el verano. Explicó que llevaban siguiendo a Diarra toda la toda la pasada temporada y reconoció que el fichaje no fue nada fácil. "Ha sido la operación má larga del verano con todas las aristas que había, que no eran fáciles. Le hemos convencido de que el Cádiz CF era su mejor opción en lo deportivo y en lo personal".

"Estamos agradecidos de que haya tomado la decisión por lo que implica el Cádiz CF", señaló Cala sobre el nuevo inquilino de la plantilla, de quien contó que "nos puede dar variantes en muchas posicones, de 8, 10 y en las bandas. Es un jugador completo que nos da equilibrio. Tenemos esperanzas en su rendimiento, te desamos que estés como en casa, des un rendimiento satisfactorio y seas feliz, que al fin y al cabo para eso es la vida".

El futbolista se mostró "encantado de estar aquí". No ocultó que negociación "ha sido más larga de la cuenta", pero la realidad es que ya forma parte del Cádiz CF. Dio las gracias a Cala, al presidente y al entrenador por la confianza que han puesto él. "Gracias a Juan por insistir tanto, explicarme el proyecto y creer en mí, espero estar a gusto y rendir bien.

Recordó Diarra que en los últimos años creció como futbolista en el Córdoba y el Tenerife. Cuando decidió salir el cuadro chicharrero, "había muchos equipos detrás, pero cuando te llama el Cádiz CF... Estoy contento por mi elección, seguro que será año bonito".

Uno de sus rasgos es su polivencia, algo que ha ganado gracias a la aportación de un entrenador que dejó huella en el Cádiz CF. Álvaro Cervera lo entrenó en el Tenerife y le hizo evolucionar. "Tengo que dar las gracias a Cervera. Nunca había jugado en banda pero él medio esa libertad y le he cogido el gusto. Me puedo adaptar a cualquier posición".

El propio Cervera aportó su grano de arena para que Diarra se inclinase por el Cádiz CF. "Cuando surgió la opción, me dijo que no lo dudara por el club, la ciudad, la gente... Todo el que ha habaldo nadie me ha dich nada malo".

El medio dijo, sobre su papel en el conjunto amarillo que "estará siempre dispuesto a jugar donde me diga el entrenador, lo que sea mejor para el equipo y a competir".

Sus primeras impresiones como cadista no pueden ser mejores: "No conocía a nadie del equipo, pero los compañeros han sido muy acogedores desde el primer momento y toda la gente que trabaja en la ciudad deportiva".

Diarra tuvo palabras de agradecimiento dirigidas al presidente del Tenerife, Rayco García: "Le estoy muy agradecido, le expliqué mi temas personales y me escuchó como persona, es muy cercana. Llegué libre al Tenerife y dejo un buen dinero para que pueda salir adelante en Primera Federación".