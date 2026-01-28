El Cádiz CF cambia su plan de trabajo debido al temporal

El primer equipo del Cádiz CF no se escapa de las consecuencias del fuerte temporal que este miércoles está azotando a la provincia. Por el momento se ha llevado por delante el plan de trabajo previsto para este miércoles.

En una medida llena de prudencia y coherencia, los responsables del club han decidido que el entrenamiento que debía comenzar este miércoles a las diez y media de la mañana se retrase a las cuatro de la tarde, cuando está previsto que baje la intensidad del viento.

La medida ha sido extensiva a todos los equipos del Cádiz CF que tenían previsto trabajar en la mañana de este día en las instalaciones de El Rosal, donde las puertas están cerradas para los equipos a la espera de que por la tarde se puedan ejercitar con relativa normalidad.

Cabe recordar que el conjunto de Gaizka Garitano descansó este pasado martes, por lo que es este miércoles cuando retoma el trabajo pensando en la cita del próximo domingo en Huesca (18:30 horas), aunque lo hará por la tarde debido a la inclemencia meteorológica.