Cinco sesiones y un día de descanso para la plantilla

La primera plantilla del Cádiz CF ya se ha puesto manos a la obra pensando en el Huesca y su visita al estadio El Alcoraz, que tendrá lugar el próximo domingo, día 1 de febrero, a las seis y media de la tarde.

Gaizka Garitano fijó cinco sesiones de trabajo con una primera que tuvo lugar este lunes en las instalaciones de El Rosal. La jornada de este martes queda fijada como descanso, por lo que será a partir del miércoles cuando el equipo meta la directa pensando en el adversario que le espera.

Miércoles, jueves y viernes la plantilla está citada para empezar a las diez y media de la mañana en la ciudad deportiva, mientras que el sábado lo hará una hora antes (9:30) porque ese día conlleva realizar el largo desplazamiento hasta tierras aragonesas, donde fijará su ‘cuartel’ el equipo.