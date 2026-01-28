El Cádiz CF apuesta por talento internacional

El Cádiz CF ha cerrado la incorporación de Derek Septien Stute, un jugador nacido en México (06/09/2005) que juega como delantero. A sus 20 años, este futbolista ya tiene experiencia en el fútbol español y ahora seguirá su proceso formativo final en las filas amarillas.

Formado en las canteras del Club América de Mexico y Atlético de Madrid, militó la pasada temporada en Segunda Federación de la mano del Rayo Majadahonda.

Se trata de un jugador que también cuenta con la nacionalidad alemana, y que recaló en el viejo continente gracias al Alcorcón, captando ahí la atención del Atlético para mostrar sus cualidades en las filas colchoneras.

Con este fichaje, desde la entidad cadista se continúa apostando por la captación de talento internacional para fortalecer su proyecto de presente y futuro. Por su edad, Derek puede actuar tanto en el Cádiz C Balón (División de Honor Andaluz) como en el Cádiz CF Mirandilla (Tercera Federación).