Del Cádiz al Bayer Leverkusen para continuar creciendo

El exigente sector de la fisioterapia y la preparación física tiene en Cádiz uno de sus bastiones internacionales. Profesionales como Pepe Conde o Joaquín Acedo son reconocidos en la elite. Son solo dos ejemplos de una lista de nombres que en estos últimos meses ha incorporado el de José Jiménez Iglesias, actualmente en las filas del primer equipo del Bayer Leverkusen y que anteriormente trabajó a las órdenes de Gaizka Garitano en el Cádiz.

José tiene 28 años y desde muy joven, cuando comenzó a estudiar Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Cafid) en la Universidad de Cádiz, se le vio un inmenso potencial. Curioso por naturaleza y lector voraz –repite incesantemente que un día en que no aprende nada nuevo “es un día perdido”– su mano en el trabajo de fuerza específico para los futbolistas ofrece resultados inmediatos.

Comenzó su carrera profesional en la cantera cadista haciéndose cargo del Juvenil B mientras estudiaba, pero pronto fue escalando posiciones hasta que el pasado año llegó al primer equipo para trabajar junto al preparador físico de Garitano, Julio Hernando. “Jesuli Velázquez, Quique González y Javi Muíños han sido de las personas más importantes para mí en el Cádiz. Me han apoyado día a día desde que empecé y les estoy muy agradecido, como también lo estoy con Manolo Vizcaíno y Rafa Contreras, que me permitieran desarrollar mi trabajo en el club”, asegura.

Jiménez se encargaba fundamentalmente del trabajo de fuerza y en la gestión de cargas de los futbolistas del primer equipo, una labor que controla metódicamente, no en vano es coautor de un libro que profundiza en este aspecto precisamente junto a Miguel Ángel Campos, la persona que ha avalado su llegada al club alemán.

Tras regresar a Colonia, donde reside, después de pasar las vacaciones navideñas en ese Cádiz que tanto extraña, relató a este diario cómo está viviendo su aventura alemana. “Verdaderamente el cambio es grande. En el día a día el contexto es diferente, se nota mucho la implicación del jugador en un equipo que juega Champions League y que es muy demandante en el aspecto físico. Lo cierto es que son muy agradecidos con todo lo que se les propone”.

Recalca José que “el mayor cambio profesional que ha percibido es la densidad competitiva. Al llevar adelante tres competiciones esto es como otro deporte. Jugamos domingo, miércoles, domingo, y esto nos obliga a diseñar diferentes microciclos de trabajo”. Además puntualiza que “los preparadores físicos tenemos tres equipos dentro del mismo equipo: el de los que juegan siempre, el de los que juegan a veces y el de los que no juegan casi nunca. Hay que hacer planes muy individuales en contextos diferentes”, comenta.

En cuanto a su adaptación en Leverkusen indica que “la profesional no me preocupaba. Los jugadores han visto un cambio de paradigma en el entrenamiento de fuerza, que es de lo que yo me ocupo, y lo han aceptado perfectamente. Me han acogido con los brazos abiertos y es algo que les agradezco. El cambio personal es el que más temía, porque es muy importante, en las costumbres, los horarios, el clima, la familia, los amigos…”.

Jiménez tiene palabras de agradecimiento para Miguel Ángel Campos, su valedor en el club de la aspirina. “Trabajamos muy bien juntos, hasta el punto de escribir un libro juntos. Tengo mucho que agradecerle”, afirma. Campos llegó al Cádiz con Cervera y ascendió a Primera con el equipo. “Ese año yo estaba en cuarto de carrera y me fue metiendo en el primer equipo porque vio que tenía ideas nuevas, cualidades que le gustaron”, dice.

En el cuadro de Leverkusen hay numerosos internacionales, pese a lo que asegura que “tenemos bastante buena sintonía. Los propios jugadores me han comentado que están contentos con mi llegada y eso me ha facilitado la adaptación”.

En el Bayer confluyen jugadores de muchas nacionalidades. “La filosofía del club es muy global, de hecho se habla más inglés que alemán. Hay sólo cuatro jugadores alemanes, dos porteros y dos futbolistas de campo. El primer entrenador es danés, por decir algo”.

Sobre su vida en Alemania confiesa que ha cambiado en muchos aspectos. “Es un estilo de vida muy nórdico. La gente se acuesta y se levanta muy temprano. El clima no invita a estar en la calle, es como si todo se hiciera dos horas antes que en España. Las casas son muy acogedoras. De cualquier forma, yo estoy muy centrado en lo que hago. Mi trabajo es mi pasión. Sigo leyendo y estudiando, aunque eso no quiere decir que no trate de seguir en contacto con mi familia, mis amigos y Cádiz. Escucho el COAC en el coche cuando voy de Colonia, donde vivo, a Leverkusen”.

Al preguntarle qué hay que hacer para llegar a la elite, como es su caso, José lo tiene claro. “Lo primero, ser buena persona, y luego ser curioso, seguir aprendiendo siempre, yo me moriré aprendiendo. Ser honesto. También tratar de encontrar el equilibrio entre el preparador físico del chandal y el de la bata de laboratorio. Hay que tener buen ojo clínico, saber oler las cosas, ser inteligente, convencer más que imponer a los jugadores, ser una persona socialmente inteligente y saber aplicar tus conocimientos”, manifiesta.

Sobre los grandes referentes que ha tenido en su carrera comenta que “sobre todo he tenido a dos personas que me han marcado mucho. El primero es Joaquín Acedo. En Cádiz no somos conscientes del profesional que tenemos con él. Es un fisioterapeuta que está en la elite mundial. De una talla increíble. He conocido a mucha gente de mi sector y Joaquín está en un nivel espectacular en todos los sentidos. Para mí ha sido como un padre en lo profesional y en lo personal. Y el otro es Pepe Conde, gaditano que ha pasado por el Real Madrid, la selección española y ahora está en el Barcelona. Es un pedazo de profesional que está a la vanguardia de la preparación física a nivel mundial”, concluye.