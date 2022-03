Botubot, ex del Cádiz CF y el Valencia: el título que más recuerda con el cuadro che

El ex futbolista del Cádiz CF y el Valencia Manuel Botubot ha declarado que, aunque los jugadores valencianistas "estén pensando" en la final de la Copa del Rey que disputarán el 23 de abril frente al Betis, "no se dejarán ir" en el choque liguero del próximo domingo en Mestalla contra el conjunto amarillo (30ª jornada).

Botubot, de 66 años, manifestó que hay partidos que tienen "su emotividad" y que para los valencianistas "la tiene más" la final copera que jugarán en el estadio de La Cartuja, pero que eso "no quiere decir" que el cuadro che "no vaya a dejarlo todo" frente a los gaditanos.

El que fuera defensa de ambos equipos entre los años setenta y ochenta indicó que los futbolistas "se mueven por ilusiones" y que "cuando vas a jugar una final de Copa te ilusionas con lograr un título".

"El Valencia en la Liga lo tiene complicado para alcanzar las competiciones europeas y, lógicamente, lo dejas todo en esa final", reconoció Botubot, para quien el Cádiz CF llegará al choque del domingo con el incentivo de "luchar por la permanencia".

El zaguero internacional consideró que el Cádiz CF "ha dado un giro de 180 grados" tras la llegada del catalán Sergio González a su banquillo.

"Antes, la ilusión estaba por los suelos y este nuevo entrenador le ha dado más bríos" al equipo gaditano, afirmó Botubot, para quien "la naranja" con Álvaro Cervera "no daba más jugo".

El partido del domingo en el estadio Mestalla, para Botubot tiene además "coletilla" tras los encuentros recientes entre ambos clubes, en los que se dieron "argumentos complicados", recordó en referencia al partido de Liga del año pasado en el estadio Carranza, cuando el valencianista Mouctar Diakhaby acusó al cadista Juan Cala de haberle dicho un insulto racista, y al bronco encuentro de esta temporada en la eliminatoria de Copa, en el campo valencianista.

De su etapa en el Cádiz CF, donde sólo estuvo una temporada (1976-77) en Segunda División antes de ser traspasado al Valencia, resaltó que no le "dio tiempo" de guardar algún partido especial en su memoria, si acaso su debut ante el Córdoba: "venía de la nada y mi máxima ilusión era jugar en el Cádiz CF", observó.

Diecisiete partidos después fue fichado por el Valencia, club en el que permaneció ocho temporadas y donde vivió "muchísimos momentos bonitos".

Campeón de la Recopa de Europa en 1980 ante el Arsenal londinense y de la Supercopa de Europa ese mismo año frente al Nottingham Forest inglés, el título que atesora Botubot con "más cariño" es la Copa del Rey de 1979, ganada al Real Madrid en el estadio Vicente Calderón por 2-0 con dos goles del delantero argentino Mario Alberto Kempes.

El jugador gaditano defendió en la última etapa de su carrera profesional las camisetas del Castellón y del Xerez, donde se retiró en Segunda División A al concluir la temporada 1986-87.

Botubot no siguió vinculado al balompié pese a haber valorado en su momento la posibilidad de trabajar en el fútbol base. "Se quedó en el tintero" alguna opción que no terminó de cuajar, algo que le "entristece", se sinceró, al no poder "sacar todo el partido que llevaba dentro".

Una vez colgadas las botas, el que fuera defensa abrió una academia de baile en Cádiz con su esposa, que es profesora de danza española, e invirtió en locales comerciales destinados al arrendamiento.