La afición del Cádiz CF estalla contra el presidente, el entrenador y los jugadores

Poco podían esperar que el Cádiz CF una a sufrir la derrota más vergonzosa de la temporada 2023-24 justo cuando más necesitaba la victoria. El conjunto amarillo no sólo no dio la talla sino que tocó fondo a la espera de lo que suceda en el próximo encuentro de Liga.

La segunda vuelta comenzó de la peor manera posible. Caer en casa y además por 1-4 no son precisamente buenas noticias. Y no fue por falta de apoyo de una afición que lo dio todo hasta que no pudo más.

La hinchada pobló las gradas del estadio Nuevo Mirandilla hasta cerca del lleno (cerca de 19.000 espectadores) e hizo lo que siempre hace: animar desde el principio. Cumplió su parte en el importante papel de jugador número 12. Los que estaban sobre el tapete no cumplieron la suya.

Pero llegó un momento en que todo cambió. El personal estalló de indignación cuando comprobó que los suyos bajaron los brazos con el 1-2. Con el marcador en contra en la segunda mitad, el equipo no dio con pie con bola hasta hundirse definitivamente y conceder dos goles más en un tiempo de prolongación que se convirtió en el momento crucifixión de un Cádiz CF que parece sin vida en el ecuador del campeonato.

La afición apoyó hasta que ya nodo más. A partir del minuto setenta y tantos (cerca del 80), todo saltó por los aires. Las cañas se volvieron lanzas y se acabó comunión.

La parroquia cadista, atónita ante la incapacidad de los suyos, transformó los pitos en cánticos contra todos los que tienen responsabilidad en la nefasta trayectoria. Cuatro meses y medio y 16 partidos seguidos sin ganar (más dos de la Copa del Rey) son demasiados. La paciencia tiene un límite.

Fue en la recta final del partido cuando brotaron gritos desde todas las zonas. Fue unánime. La hinchada pidió a gritos el despido del entrenador: "¡Sergio vete ya!". Un canto al unísono también el grito contra el presidente: "¡Vizcaíno dimisión!".

Y tras el pitido final, el trago para los futbolistas, los principales protagonistas del desaguisado. Con el 1-4 ya consumado, los jugadores se pusieron frente a Fondo Sur y escucharon las protestas de los seguidores. Entre las proclamas más contundentes, la siguiente: "¡Esa camiseta no la merecéis!", Todo un varapalo de la afición hacia quienes confiaban en que podía sacar esto adelante. Los jugadores han perdido todo el crédito. La gente ya no se cree nada.