Sergio reconoce que hay jugadores del Cádiz CF superados por la situación

Declaraciones de Sergio González a la finalización del encuentro. Un momento muy complicado para técnico del Cádiz CF. "Muy duro y doloroso, es verdad que el fútbol tiene este tipo de emociones. Hemos disfrutado mucho estos dos años, pero ahora las cosas no están saliendo. Entrenamos bien y tratamos de dar el mejor nivel, con la conciencia tranquila, metemos las mejores estructuras y prestaciones pero no nos está dando. Esto forma parte del fútbol. Hasta el 1-2 el equipo ha competido bien pero es verdad que hemos tenido mucha debilidad defensiva sabiendo la velocidad que tienen ellos. No hemos equilibrado bien esa fase, sobre todo en esa primera acción en la que tenemos que ser mucho más contundentes, la posibilidad de Fali de derribar al hombre por fuera. Hasta ese momento el equipo, sin estar haciendo un buen partido, estaba compitiendo. A partir de ese gol lo hemos intentado con modificaciones ofensivas, pero el equipo a partir de ahí ha perdido el alma".

Mensaje al vestuario. "Debemos recuperar la ilusión por jugar al fútbol. Creo que ahora mismo nos está pesando jugar. Cuando uno es pequeño se ilusiona con jugar un partido en Primera y se ilusiona esperando ese partido porque prefiere jugar y no entrenar. A nosotros esos partidos se nos están haciendo duro. No estamos con esa ilusión y prestaciones para encarar el partido. A partir de ahí es todo emocional, debemos volver a creer en nosotros, estar convencidos porque este equipo estaba haciendo muy buenas cosas y ahora por lo que sea no salen. Sobre todo meterle alma, que nos ha faltado en los dos últimos partidos, eso no puedes perdonarlo. El otro día en Granada fue una auténtica locura, un desastre a nivel general. Hoy hasta el 1-2 lo ha intentado y luego nos hemos ido. No nos acaba de salir ni nos da. Los cánticos duelen, me duelen a mí y le duelen a mi familia escucharlos pero entiendo que tenemos que callar, agachar la cabeza y seguir trabajando. Es verdad que son momentos muy duros pero también te ayudan a crecer".

¿Jugadores superados por la situación? "Totalmente. Creo que la travesía tan larga sin ganar hace que te veas más pequeñito y eso hace que te afecte mucho. Hay futbolistas de un nivel muy alto que no están alcanzando ese nivel, quizás también en el banquillo, quizás la estructura, quizás un poco todo. Estamos muy lejos de nuestro mejor nivel y al final somos un equipos en el que debemos estar todos al cien por cien porque tenemos la victoria global. Necesitamos de todos al cien por cien y cuando uno se despista es difícil poder ganar un partido. No estamos en ese nivel y estoy convencido que es todo mental. Tenemos que cambiarlo y lo primero es que estemos convencidos".

Soluciones deportivas. "Necesitamos contundencia defensiva, creo que estamos encajando muchísimos goles. Somos un equipo que tenemos los goles suficientes para ganar un partido, pero no tenemos goles en un baúl. Hemos perdido esa fortaleza defensiva, esos segundos duelos y disputas que eran nuestras. Era muy difícil meternos gol y ahora está siendo sencillo. Debemos recuperar esa fortaleza".