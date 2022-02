Aficionados después de la visita de Rubiales a Mallorca tras el robo al Cádiz CF: "¡Qué mal huele esto!"

La afición del Cádiz CF tardará mucho tiempo en olvidar los que muchos consideran como el atraco que sufrió el equipo amarillo en el partido contra el Mallorca disputado el pasado sábado 5 de febrero (23ª jornada de Liga).

La indignación es palpable en todos los sectores del cadismo tras el grave perjuicio causado por Carlos del Cerro Grande y Alejandro Hernández Hernández (VAR) con la señalización de dos penaltis más que discutibles que propiciaron la derrota en uno de los encuentros más importantes de la temporada.

Pero hay algo más que no sé sabe si forma parte de la casualidad. No fueron pocos los seguidores cadistas que reaccionaron a un tweet de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en el que informaba de reunión que su presidente, Luis Rubiales, mantuvo con los responsables de la Federación Balear el lunes 7 en Palma de Mallorca. Es decir, sólo dos días después del duelo en el que el cuadro bermellón resultó beneficiado por el arbitraje y el Cádiz CF gravemente perjudicado.

Rubiales, como presidente de la RFEF, es el máximo responsable de los órganos que dependen de la Federación, como el Comité Técnico de Árbitros. La incógnita es si Rubiales hubiese visitado Palma dos días después del partido de haber sido el Mallorca el perjudicado con dos penaltis como los que le pitaron al Cádiz CF.

Y la duda es si Rubiales está dispuesto a viajar también a Cádiz en su caso a dar explicaciones de lo que sucedió en el partido y exponer qué criterios se siguen en el VAR. Por ejemplo, por qué el VAR no actuó en el primer penalti para avisar al árbitro de que no lo era y por qué sí avisó a Del Cerro Grande en la acción de Ledesma cuando el colegiado no la había considerado como pena máxima. O por qué no fue penalti el leve agarrón a Iza Carcelén y si lo fue el pequeño contacto de Alejo con Brian. Misterios sin resolver.

La cuestión es que la visita de Rubiales a Palma justo después del Mallorca-Cádiz CF suscitó numerosos mensajes de aficionados cadistas que respondieron al tweet colgado por la RFEF. Los comentarios denotan el grado enfado de la hinchada, que se huele algo raro en toda esta historia.

📸 Visita institucional de la @RFEF a @FFIB_oficial.



➡️ Luis Rubiales ha mantenido una reunión de trabajo en Palma de Mallorca con Miquel Bestard, presidente de la federación balear.



🤝 Diálogo y proyectos para el crecimiento de la federaciones territoriales. pic.twitter.com/mnkxttw2SQ — RFEF (@rfef) February 7, 2022

Algunos de esos mensajes no tienen desperdicio: "Curioso después de lo del sábado", "cualquiera te debe algo Rubiales", "habrá ido a recoger algún presente de gratitud inmensa", "¡qué mal huele esto! después del robo al Cádiz", "el nivel al que esta llegando esta institución es muy lamentable", "a ver si creéis que los favores son gratis", "qué mal huele esto", "ahora se entiende todo después del robo al Cádiz", "corruptos", "sinvergüenzas está todo podrido"...