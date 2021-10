Vizcaíno: "Los jugadores son grandísimos profesionales por los que yo doy la cara"

Las últimas semanas han venido cargadas en el Cádiz CF por los comportamientos poco profesional y ético de algunos futbolistas en los conocidos como 'caso Vallecas' y 'caso Osmajic'. Salidas de tono en el aspecto disciplinario de una plantilla cuyo éxito ha sido el respeto y la unidad en los buenos y malos momentos.

Manuel Vizcaíno se ha referido a esta circunstancia después de que el Cádiz CF haya estado en el centro de la polémica. Defensa a ultranza hacia sus jugadores por parte del presidente, que sabe que cometieron un error y que la situación está controlada. "No son malos chavales. Quizás el lío mediático montado alrededor del asunto ha sido por error nuestro, le hemos dado pábulo a situaciones que, si bien son equivocaciones, te diría que en casi todos los equipos suceden todas las semanas y hemos cometido el error de no lavar los trapos sucios dentro de casa porque tampoco ni ha llegado la sangre al río ni los jugadores del Cádiz son malos chavales", afirmaba en el programa El Larguero (Ser).

El máximo dirigente del Cádiz CF no oculta la realidad de lo sucedido después del encuentro frente al Rayo Vallecano. "Se equivocaron después de un partido en el que perdieron y salieron donde no debían, donde salen todos los jugadores de todos los equipos, sin más". Y, como no puede ser de otra manera, máximo respaldo a la decisión de Cervera para dejar a los siete jugadores de la fiesta fuera de la convocatoria contra el Valencia. "Él entiende que es bueno para que el grupo funcione y esos siete jugadores han demostrado una profesionalidad intachable y la van a seguir demostrando", añadiendo Vizcaíno que "Defiendo lo que creo que es una magnífica plantilla y unos buenos profesionales que van a seguir dando la cara".

Se refirió a la manera de actuar del entrenador cuando se conoció lo sucedido. "Creyó que ese tirón de orejas era necesario y punto, conociendo a Álvaro, que lleva cinco años con nosotros, él deja al grupo que sean ellos mismos, así nos ha ido bien y nos va a seguir yendo, pero la familia del Cádiz está más unida que nunca", recalca. Claro y corto es con el episodio de Osmajic, pillado en una pelea nocturna en una discoteca. "Ha sido castigado por parte del club. Son chavales jóvenes. Los jugadores son grandísimos profesionales por los que yo doy la cara".

En otro orden de cosas, el galardón concedido por la Junta de Andalucía también supone un orgullo para el presidente del Cádiz CF. "Venimos de Segunda B y la verdad es que no es fácil subir a Primera en cuatro años, pero trabajar con ilusión y ganas, y que te guste tanto lo que haces es el secreto. Han sido años complicados con muchas piedras en el camino, pero estamos satisfechos con el resultado. Pero ni mucho menos es el final de nada porque pensamos en crecer y el Cádiz tiene mucho recorrido todavía".