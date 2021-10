Cervera avisa: "Tenemos que ganar pronto, si no se complicará la cosa"

"Estas semanas van a ser claves porque sabemos lo que tenemos en la cabeza". El entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, fue directo al grano y reconoció el viernes 15 de octubre la relevancia de los encuentros que afronta su equipo en las próximas semanas, varios de ellos contra rivales directos en la pelea por la permanencia en Primera División.

"Hemos trabajado duro, vienen dos partidos muy importantes y también dos semanas intensas con viajes en el mismo día y llegando tarde", explicó Cervera. Los duelos a los que refiere son los que encara el Cádiz CF ante el Espanyol (lunes 18) y el Alavés (sábado 23).

El técnico dijo que aún no ha decidido la alineación para el choque ante el cuadro periquito. "No sé qué jugadores pondré, hay que ver los que quedan por llegar de Sudamérica (Arzamendia y Tomás Alarcón), los demás han venido bien".

Cervera guarda la referencia del partido que el Cádiz CF y el Espanyol disputaron en pretemporada, con derrota (0-2) de los amarillos que para el técnico supone un aviso. "Nos dio un buen repaso que nos tiene que servir de aprendizaje. Si cambiamos nuestra forma de juego somos más vulnerables".

El inquilino del banquillo cadista advirtió del peligro del conjunto catalán. "Juega bien, en casa y con buenos futbolistas de Primera División. Es un rival complicado, superior, pero si somos nosotros podemos sacar algo si hacemos las cosas bien, es decir, si manejamos al contrario y el partido como queremos".

El mayor peligro del Espanyol "es que se sienta cómodo con el balón", recalcó Cervera. "Suele jugar con un 4-3-3 y ficha jugadores que tienen el balón. Si llega arriba con la pelota crean mucho peligro y puede ganar a cualquierra como hizo ante el Real Madrid. Si no está cómo sufre como todos los equipos".

El entrenador es consciente de que el Cádiz CF necesita acumular victorias, de ahí la importancia de las citas venideras. "No hago cuentas, pero sé que ahora tenemos el Espanyol y Alavés y sé cuantos partidos hay que ganar en cada vuelta para salvarnos, y no estamos en los números".

La trascendencia de los compromisos inmediatos es innegable para Cervera: "Son dos partidos importantes porque tenemos que llevar alguna victoria más, de lo contrario en poco tiempo estaremos en una situación complicada en la que no sabemos vivir, en la que no sé si sabríamos vivir porque nunca hemos estado en ella ni en Primera ni en Segunda".

Con una sola victoria que llevan los amarillos tras ocho jornadas "no es normal que estemos donde estamos (fuera de la zona de descenso), pero hay equipos que han arrancado mal", indicó Cervera antes de lanzar un aviso: "Tenemos que sumar pronto (un triunfo) porque si no se complicará la cosa".

El margen de mejora del equipo es muy amplio Cervera detecta los problemas que debe corregir su equipo. "Nos gustaría defender algo más adelante porque de esa manera es más fácil llegar a la otra portería con pocos pases. Si defendemos muy atrás es una cuestión de supervivencia". Admitió que "no estamos ágiles con el balón" y a modo de resumen, afirmó que "debemos mejorar dos cosas: defender más adelante y el mano del balón".

Lo que sí tiene claro el responsable del banquillo del Cádiz CF es que "lo del año pasado es irrepetible. Esperemos que sepamos ver la realidad. Este año tendremos que luchar mucho, no se parecerá nada a la temporada pasado".

La Liga que ahora está en marcha "no se parece nada a la del año pasado, los equipos son mejores", sentención Cervera. "El Madrid y Atlético a priori no se van a dejar tantos puntos. Si nos fijamos sólo en nosotros más o menos somo el mismo equipo más algunos jugadores que han llegado, pero hay que mirar el contexto. Hay que fijarse en el conjunto y esta Liga no tiene nada que ver con la del año pasado".