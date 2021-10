Cervera pasa página del castigo de los '7 de Madrid' y guarda silencio sobre Osmajic

El Cádiz CF afronta ante el Espanyol el primer partido después de aquel encuentro frente al Valencia que estuvo marcado por el castigo que el entrenador, Álvaro Cervera, aplicó a los siete futbolistas de la plantilla que salieron por la noche en Madrid tras la derrota contra el Rayo Vallecano.

Cervera pasa página del aquel episodio. "Los jugadores están disponibles, están bien, ellos saben que cometieron un error, fue algo llamativo porque fue el día que fue", expuso el técnico el viernes 15 de octubre en la rueda de prensa previa al duelo contra el cuadro periquito de la novena jornada que se disputa el lunes 18.

"Estas cosas suelen ocurrir en los equipos, nosotros hemos sido modélicos. Siempre habrá quien pueda pensar de una manera u otra, yo creí que lo tenía que hacer así. No tenemos problemas entre nosotros, hay borrón y cuenta nueva", aseguró el míster.

El preparador cadista quiso atajar esa situación con una medida drástica, aunque no le da mayor importancia. "Me preocupaba más por el futuro, no por el caso en concreto", explicó.

Expuso además que "no es bueno nunca que suceda eso, pero sí que ha habido cosas positivas, como que nadie se ha extrañado de lo que ha pasado (en alusión al castigo), todos han aceptado su error y se trata de que no vuelva a ocurrir en el futuro. Si vuelve a suceder es que tenemos un problema en conjunto".

Cervera fue preguntado por el caso de Milutin Osmajic, pero se mostró tajante para no responder. No quiso entrar. El delantero se vio envuelto en una bronca en un local nocturno en la noche del martes al miércoles. "No voy contestar a eso", se limitó a decir el entrenador para zanjar la cuestión.