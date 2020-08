El Villarreal traspasa al ex del Cádiz CF Pepe Castaño

El Villarreal CF acaba de confirmar el traspaso al Asteras Tripolis griego, del defensa del equipo filial, Pepe Castaño, por lo que el futbolista gaditano y ex del Cádiz CF jugará en la liga griega las próximas temporadas, dejando el Villarreal tras militar en el equipo castellonense cinco campañas.Tras militar en el Villarreal B y debutar con el primer equipo, el futbolista abandona el equipo castellonense al no tener opciones de dar el salto definitivo a la plantilla profesional. Desde el club de la Plana no se ha querido dar a conocer cantidades de esta operación, una práctica habitual de los castellonenses.Pepe Castaño llegó al Villarreal la temporada 2016-17, incorporándose al tercer equipo filial de los amarillos, con el que jugó un total de 44 partidos. Para pasar la siguiente campaña al Villarreal B, con el que disputó hasta la fecha un total de 32 encuentros.En ese periodo fue convocado con el primer equipo, debutando en la campaña 2016-17 con el primer equipo en un partido de Copa del Rey frente al Espanyol, disputando los 90 minutos del encuentro. Mientras que no llegó a jugar nunca un partido en el campeonato liguero, siendo un habitual en los entrenamientos del primer equipo.

Castaño pasó por la cantera del Cádiz, en la que permaneció hasta 2015 y debutó en el primer equipo cadista. Cuando dejó el Carranza y un Cádiz anclado en Segunda División B, el defensor hizo las maletas hacia tierras castellonenses porque el Villarreal hizo valer el acuerdo con la entidad gaditana por el que, a cambio de 300.000 euros, contaba con derecho preferencial sobre los canteranos hasta el año 2020. La marcha de Pepe Castaño fue calificada, en su momento, como una "operación beneficiosa" para el club gaditano.

Tras salir de la cantera del Xerez CD, Pepe Castaño se incorporó al Cádiz para jugar en el juvenil y en el filial, de donde en el verano de 2015 se marchó al fútbol base del Villarreal. De amarillo cadista debutó en el primer equipo en la última jornada de Liga en la campaña 2014-15, con una derrota en el campo del Arroyo (3-0). Siendo aún cadista tuvo la ocasión de ir convocado con la selección española sub'17 y la selección andaluza sub'18. Y ya como integrante del Villarreal ha ampliado su presencia en los combinados nacionales sub'18, sub'19 y sub'20.

Los 184 centímetros de estatura hacen de Castaño un defensor seguro en el juego aéreo y eficaz con el manejo del balón, siendo la derecha su pierna más buena.