La pandemia se lleva por delante este año al Trofeo Carranza. El tiempo se ha echado encima, el coronavirus sigue golpeando con fuerza y ya es imposible que la 66ª edición se desarrolle en 2020, como estaba previsto y hubiese correspondido en una situación de normalidad. El Cádiz CF ya lo tiene asumido, pero con la idea de que se dispute en cuanto se posible.

El Covid-19 obligó a la suspensión de numerosos eventos de diverso tipo en todas partes (Semana Santa, ferias, conciertos...) e incluso la competición oficial de fútbol (y todos los deportes) estuvo paralizada tres meses (entre marzo y junio). El torneo gaditano estaba organizado, pero quedó paralizado pocos días antes de su celebración.

El Trofeo Carranza estaba programado para mediados del pasado mes de septiembre con un partido entre el Cádiz CF y el Atlético de Madrid, pero la aparición de casos de coronavirus en el conjunto colchonero obligó al aplazamiento 'sine die'.

El torneo llegó a ser presentado en el Ayuntamiento de Cádiz por Liam Robinson, hijo a Michael Robinson, y las copas están adquiridas (estuvieron expuestas en un establecimiento comercial en la calle Ancha), pero el encuentro no pudo disputarse. Hasta el expresidente del Deportivo de La Coruña, Augusto César Lendoiro, echa de menos un torneo que nació en 1955.

No se jugará en 2020 pero la intención tanto del Cádiz CF como del Atlético de Madrid es que el partido se dispute tarde o temprano. El presidente de la entidad cadista, Manuel Vizcaíno, asistió el pasado fin de semana al duelo contra la escuadra rojiblanca y allí recibió el mensaje, por parte de los directivos del Atlético, de la total disposición de club madrileño de participar en el LXVI Trofeo Carranza. El club del Wanda Metrotopolitano no quiere dejar en la estacada al Cádiz CF y mantiene el ofrecimiento que hizo para jugar en septiembre (al final no fue posible por una razón de peso).

La cuestión es hallar el momento oportuno. La fecha es una incógnita. Depende del hueco que pueda tener en la agenda el Atlético durante 2021. El equipo de Diego Simeone se muestra muy solvente esta temporada y a priori parece en condiciones de pelear por los tres títulos importantes (Liga, Champions y Copa del Rey), con lo que sería difícil hacer un encaje en el calendario. Si no puede ser durante la actual temporada, la siguiente opción sería el verano.

No habrá Trofeo en 2020 pero la idea del Cádiz CF es la celebración de dos ediciones en 2021 siempre y cuando remita la pandemia. Si la esperada vacuna se convierte en una realidad, será más fácil el regreso a la normalidad.

Después de 65 años de Trofeo de manera ininterrumpida, esta vez no es posible su desarrollo pero en 2021 se podría dar un hecho histórico: dos ediciones en mismo año. No es descartable que incluso se puedan disputar las dos el próximo verano. Todo depende de las fechas para la edición pendiente.