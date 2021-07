El TAS da la razón al Cádiz CF en el 'caso Momo Mbaye'

El Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) ha dado finalmente la razón al Cádiz CF en el caso que afectaba a su canterano Momo Mbaye. El Watford presentó denuncia contra la entidad amarilla al entender que había fichado al jugador siendo de su propiedad, pero ahora el TAS se posiciona de lado del club cadista. La repercusión de esta decisión es que se pone punto y final a la sanción que pesaba sobre el Cádiz CF en cuanto a la imposibilidad de acudir a dos ventanas de incorporaciones por la pérdida de los derechos para ello, cuya suspensión concedió fechas atrás el propio TAS.

Desde el Cádiz CF, se ha defendido a ultranza este caso con el convencimiento de que la razón le asistía y que la contratación del zaguero se llevó a cabo dentro de los parámetros de la legalidad. Cabe recordar que el jugador vivió hasta la pasada campaña su segunda etapa en el Cádiz B, después de jugar en calidad de cedido y luego como propiedad del Cádiz CF.

La suspensión cautelar supuso todo un alivio para la entidad que preside Manuel Vizcaíno, que se enfrentaba a un escenario repleto de complejidad sobre todo después del ascenso del equipo a Primera División, ya que no hubiera tenido posibilidad de efectuar incorporaciones en dos periodos de fichajes.

Momo Mbaye, que tiene 23 años, es defensa central que ha estado en el filial las dos últimas campañas en esta segunda etapa de amarillo. Casi a las puertas de comenzar el confinamiento el año pasado por la alerta sanitaria el jugador sufrió la fractura del peroné de su pierna izquierda.

En su declaración, el jugador afirmó que "nunca he firmado ningún contrato con el club Watford". Añadió que “las firmas que se contienen en los documentos que aportó el Watford ante FIFA son falsas. Me refiero a los contratos de trabajo y el contrato de cesión. Todo esto consta acreditado por un informe caligráfico independiente que aporte a FIFA."

Dijo algo más Momo Mbaye: "Nunca he tenido contacto, ni he conocido a ningún representante del Watford: presidente, directivos, entrenador, director deportivo, nadie. Nunca me llamaron, ni al inicio del supuesto contrato de trabajo, ni cuando terminó mi relación con el Inter Zapresic".

Para reforzar sus razones, el futbolista señaló que "nunca he estado en Watford, ni siquiera en el Reino Unido, lo que es fácilmente comprobable con mi pasaporte". Y agregó que "el Watford nunca me ha abonado una sola cantidad de dinero, teniendo la ayuda de mi representante para sobrevivir".