Simeone: "El Cádiz CF nos pondrá en dificultades"

Confirmadas las bajas por covid-19 de Yannick Carrasco y Mario Hermoso para el partido contra el Cádiz CF, Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, insistió el sábado 30 de enero en la convivencia con estas situaciones esta temporada y aseguró que el resto del equipo está "bien" para el partido, del que advirtió las "dificultades".

"Tenemos que convivir con este tipo de situaciones, los protocolos están hechos para que, a partir de que suceda una situación así, enseguida efectúen las situaciones que pide el protocolo. Las llevamos a cabo, están todos bien los chicos, así que seguimos adelante, sabiendo que vamos a tener que convivir toda la temporada con esta situación", expresó en la rueda de prensa.

Hay estar preparado para "encontrar soluciones", dijo e técnico "Carrasco y Hermoso estaban en un muy buen momento, con características que le venían muy bien al equipo, a cómo viene jugando, pero hay compañeros que están con mucho entusiasmo e ilusión por jugar y se abre una oportunidad a aquellos que en estos últimos partidos han jugado un poco menos", añadió Simeone, que debe modificar su once previsto.

Ya no dispone en Cádiz ni de Yannick Carrasco para jugar por la derecha, donde iba a ubicarlo -con Sime Vrsaljko y Marcos Llorente ahora como opciones para esa demarcación-, ni de Mario Hermoso para jugar como central zurdo en un 5-3-2. ¿Cambiará el sistema con las bajas? "Vamos a pensar. Tenemos tiempo hasta mañana", contestó.

Luis Suárez es el protagonista de cinco de los últimos seis triunfos. Ha marcado siete goles en las últimas siete jornadas. "Vino con una ilusión tremenda, con unas ganas de mantenerse vigente y lo estamos ayudando también a que él se sienta importante, cómodo y sobre todo que pueda estar donde se siente mejor, que es en las cercanías del área. Para eso hay un trabajo colectivo que lo potencia a un jugador de la jerarquía de Luis", valoró Simeone.

Hay "mucha competencia" por cada puesto del once. "Son todos chicos que son muy buenos futbolistas. Y la competencia estará en aprovechar cada uno cada minuto para que le haga bien al equipo", dijo Simeone, que remarcó que "tener cinco cambios" es "muy bueno" porque permite "tener más amplitud para el entrenador y para los futbolistas de poder participar" en los encuentros.

Aún no ha debutado Moussa Dembélé. "Está trabajando bien. Está buscando su espacio y su lugar. Compite con Correa, con Joao, con Suárez, sobre todo en esa posición, y ya buscaremos y veremos en el momento que el equipo lo necesita. Ojalá esté preparado para competir con sus compañeros, que están en un buen nivel", declaró.

En Cádiz, tiene al alcance una marca histórica del Atlético: los 50 puntos de su mejor mitad de Liga de 2013-14. Necesita ganar para lograrlo. "Sabemos de las dificultades que encontraremos con un rival que intentará cerrarse, buscar ser fuerte defensivamente y aprovechar cualquier situación, ya sea de contragolpe, juego aéreo o juego asociado por banda, porque lo hacen muy bien", advirtió.

El Atlético ha sufrido sólo tres derrotas en esta temporada: una en la Liga (2-0 con el Real Madrid), una en la Liga de Campeones (4-0 con el Bayern Múnich) y una en la Copa del Rey (1-0 con el Cornellá). "Creo que el partido con el Madrid no lo trabajamos bien, no jugamos bien y no salió como hubiésemos querido", repasó Simeone.

"El de Cornellá fue un episodio que nos generó dificultad, sobre todo porque, más allá que la Copa es algo que nos gusta, nos da más posibilidades de que jueguen todos. Eso es lo que más me genera dolor. En cambio, el partido contra el Bayern el resultado había sido muy contundente, porque ellos fueron muy contundentes, pero habíamos jugado un buen partido. En la mayoría de situaciones, el equipo sigue una línea de juego, sigue una búsqueda, sigue intentando mirar hacia delante y pensar en lo que viene. Y, a partir de eso, está la fuerza que se le ve a los futbolistas", aseguró.