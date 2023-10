Sergio opina sobre si peligra su puesto como entrenador del Cádiz CF

El mismo Sergio González lo recordaba este viernes en la rueda de prensa como previa al choque de este sábado en el Nuevo Mirandilla con el Sevilla como enemigo (21:00 horas). Las cifras del Cádiz CF en las seis últimas jornadas hablan por sí solas: dos puntos de 18 posibles. Pero el preparador tiene la presión lógica y normal del momento del equipo; nada más.

El catalán fue cuestionado en la sala de prensa de las instalaciones de El Rosal sobre la realidad de este deporte y por el lugar que se suele romper la cuerda. "Esto funciona como funciona. El negocio del fútbol sabemos cómo funciona. No hace falta que nadie deba decírtelo. Ha sido una semana habitual con el presidente con Juanjo (director deportivo) y no tengo esa sensación", indicaba el responsable de la plantilla.

El entrenador del Cádiz CF avanzaba en esa corriente tratando el tema con absoluta normalidad, sabedor de la espiral del fútbol cuando llegan momentos complicados. "Desde esa tranquilidad no podemos hacer nada. Tengo esa presión interiorizada y no hace falta que nadie me lo diga. Eso no quita que tenemos al Sevilla esperando y es una gran oportunidad para ganar el encuentro".

Desde que asumió las riendas del equipo amarillo, Sergio González está acostumbrado a 'bailar' en el filo del cuchillo y a manejar estas situaciones con máxima profesionalidad. La dinámica actual es mala y empieza a quedar lejos ese buen arranque de competición del equipo que le situó en una zona magnífica en la tabla clasificatoria.

La grada, la masa social del equipo, tiene un papel fundamental esta jornada para arropar a al equipo y a su entrenador, como siempre hace. Otra cuestión será su reacción dependiendo del marcador y de las sensaciones cuando el colegiado Soto Grado decrete el final del partido.