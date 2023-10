La advertencia del técnico del Cádiz CF: "Estamos fuera del descenso pero en números de descenso"

Rueda de prensa de Sergio González en la previa del encuentro del Cádiz CF contra el Sevilla FC este sábado a las nueve de la noche en el Nuevo Mirandilla. El preparador del conjunto cadista repasa todo de la actualidad.

Balance después de la dolorosa derrota en Valencia. "Ha sido una semana de autocrítica. Teníamos una idea y no salió. No salimos de la manera que debimos hacerlo en Valencia. Después de catorce días de preparación, pensábamos que todos teníamos ganas de competir y jugar pero no fue así y por eso hemos hecho autocrítica. El Valencia fue mejor con once y con diez. Nos ha dado un tirón de oreja la competición y hay que ser autocrítico. Cuando empezamos a mejorar llegó la tarjeta roja. Ahora tenemos en casa un rival fuerte pero también nosotros somos fuertes. Es un rival de mucha exigencia", indicaba al referirse al Sevilla.

La desconexión del equipo. "Mi sensación es que necesitamos la buena frecuencia global de todo el equipo para ganar un partido. Si alguien o alguna línea baja el nivel, somos más vulnerables. Necesitamos ser un acordeón y debemos dar todos un paso adelante. El otro día en el primer gol de ellos hay muchos errores en cadena, errores básicos. Y ahí este equipo no debe fallar. Por eso debemos dar un paso adelante para no fallar en lo que este equipo no debe fallar", añadiendo que "con dos puntos de 18 es difícil argumentar algo". "Es una excusa. Debemos apretar el culo, los dientes y competir".

Cambiar la dinámica de sufrir en la Liga. "Estamos fuera del descenso pero en números de descenso. Lo sabemos y se lo hemos dicho a ellos (los jugadores). Pero el equipo sabe moverse en situaciones extremas, debemos volver a la situación del inicio de Liga y aprovechar esa tendencia".

Dibujo del equipo. ¿Alguna variación? "Me hace gracia que ahora se ponga en tela de juicio el 4-4-2 que ha dado buen resultado en muchas ocasiones. Nuestra idea es jugar 4-4-2 el 80 ó 90% de los partidos. Debemos buscar el equilibrio y mirar por el grupo y el colectivo, que es como este equipo ha dado resultado", insistía el técnico del Cádiz CF.

El Sevilla FC. "Me espero un rival muy fuerte y fresco. No es fácil analizar, pero hemos visto la presión que tienen arriba tras pérdida. Ellos quieren dar el golpe en la mesa después de estos dos partidos. Ellos piensan que contra nosotros pueden mejorar".

Posibles cambios. "No solo por el partido del Valencia. Cuando llevas una racha y los resultados no acompañan, pues ese es el momento. El último partido nos ha hecho daño y nos hacen ver las cosas peor de los que se estaban haciendo".

Siete de los diez primeros clasificados, rivales hasta ahora. "No lo hemos hablado. Está apuntado, está visto, pero todo lo que yo pueda argumentar aquí va a sonar a excusa y no quiero eso. Hicimos un primer bloque bueno, uno segundo que nos faltó ganar y ahora con lo de Valencia sí hay que hacer autocritica. Hay que ser realistas con lo que está pasando".

La pasión del derbi para la afición. "Contamos con la grada. Tenemos una baza en la afición. Cuando la grada ruge es tremendo. Pero hay que retroalimentarse y que ellos lo vean. El partido llama a que haya una buena respuesta por parte de la afición. Y ojalá haya un buen partido", finalizaba Sergio González.