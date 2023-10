Cádiz CF: La mejor noticia para la defensa

Las ausencias están siendo un lastre en muchas ocasiones para el Cádiz CF, de manera especial las que están afectando al centro de la defensa prácticamente desde pretemporada. La llegada de la undécima jornada de Liga trae mejores noticias.

Sergio González se refería este viernes a las bajas del equipo para el choque contra el Sevilla de este sábado (21:00 horas). "Brian Ocampo está ya en la última semana. Siguen fuera Fede San Emeterio, Luis Hernández, Martín Calderón y Momo Mbaye, que sigue con molestias en los isquios. Está también la baja de Robert (sancionado)".

La cara amable del parte de bajas tiene nombre propio con Víctor Chust, que de nuevo está a disposición del Cádiz CF después de varios meses lesionado y de un primer regreso a la lista hace alguna semanas pero que se frenó por volver a sentir molestias. Parece que ahora sí está a tope el defensa central. "Ha hecho una gran semana de entrenamientos", apuntaba el técnico sobre el caso de Chust.

¿Plazo final con Brian Ocampo? "La expectativa es grande, pero hablar cada semana de Brian no le va a sumar. Hay que estar tranquilos para que tenga esos primeros minutos, pero esto no es una ciencia exacta. Tiene ganas y ansiedad, pero no me quiero aventurar".

Y en cuanto a Fede San Emeterio, apuntaba que "eran seis o siete semanas y está en la quinta", por lo que toca esperar al regreso del centrocampista.