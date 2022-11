Sergio González: "Se nos ha quedado cara de que podíamos haber puntuado"

Ancelotti: "Han sido tres puntos merecidos"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, analizó el encuentro satisfecho por cómo llegan al parón por el Mundial y con el convencimiento de que su equipo fue un justo ganador. "Terminamos bien esta primera parte y han sido tres puntos merecidos". Las acciones y faltas sobre Vinicius. "Está manejando muy bien lo que está pasando. Los últimos partidos le han pegado muchas veces y él ha tenido buen control. Es la Liga con más tarjetas rojas, 55, por las diez de la Premier. Hay muchas que no son tarjetas rojas. El hecho de tener 55 significa mucho, es un dato que afecta el espectáculo. Me acuerdo de la Real contra Valencia, lo de Rakitic, Borja Iglesias en el derbi. Cuidado porque no hay partido. No es una crítica, es un dato que como amante del fútbol quiero destacar porque afecta al fútbol español que es muy bonito". La jugada de Rodrygo con Fali. "A veces tienes que sufrir los últimos minutos. Me parecía bastante claro el puñetazo". Los cambios en los últimos minutos. "El equipo estaba bien, por eso no he cambiado antes. Estaba el equipo bastante fresco. Cambiar por cambiar no es mi idea". El fallo de Modric para hacer el tercero. "Le he dicho que menos mal que la convocatoria de Croacia ya está hecha y no tiene problemas".