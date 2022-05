Sergio González: "Como perico doy las gracias al Espanyol, que nos ha ayudado después de hacer nosotros nuestra tarea"

El entrenador del Cádiz, Sergio González, no ocultaba su felicidad por el éxito alcanzado en Vitoria. En la sala de prensa de Mendizorroza, el técnico no dudó en acordarse de sus hombres, de la afición, de la intensidad de lo vivido... y de su condición de perico.

Análisis del encuentro. "Creo que todos hemos soñado con que esto pudiera pasar, pero los sueños son difíciles de conseguir. El equipo tenía claro que había que ganar en Vitoria. En la primera parte hemos estado muy espesos, con exceso de responsabilidad ante un rival que, por circunstancia, no tenía nada que perder. No hemos sido nosotros, anclados, pequeñitos, no nos encontrábamos... En el descanso hemos dicho que de esa manera no lográbamos la permanencia. En la segunda parte el equipo ha estado más equilibrado, hemos jugado mejor, y me gustaría destacar que al final, como perico, ha sido el Espanyol el que nos ha ayudado después de hacer nosotros nuestra tarea. Le doy las gracias por ello".

Agradecimiento a la afición. "Gracias por acompañarnos, muchos querían venir y no han podido. Que lo disfruten. Los futbolistas han estado a la altura de los recibimientos que hemos tenido en el Nuevo Mirandilla, para nosotros Carranza. ¿Qué mejor recompensa que la que les hemos dado?"

Antes y después del descanso. "Era muy difícil jugar este partido, porque eran tres partidos en uno. Nosotros teníamos mucho que perder, al contrario que el Alavés, y eso se ha notado. No hemos sido nosotros durante la primera parte. Suerte que hemos reaccionado y en la segunda parte hemos estado a la altura de lo que nos jugábamos. Y luego, no me cansaré de repetirlo, la manita que nos ha echado el Espanyol".

Optimismo hasta el final. "Exteriormente el míster es el último que se cae, como el capitán en el Titanic. Además, los jugadores me habían convencido de que podía ser posible. El penalti en Granada, el posible penalti en Vitoria... El final ha sido macabro pero con un final feliz. La recompensa es mayúscula. Me alegro por los jugadores principalmente, y luego por la afición y el cuerpo técnico".

El penalti revisado. "Creo que (Alfred) Hitchcock podía haber escrito ese guión. El penalti que falla Jorge Molina, un balón al palo del Granada y la revisión de nuestro penalti, que nos quedamos helados. Al final estamos en ese sueño y ojalá no nos despertemos hasta que empiece la competición de nuevo".

Salvación y renovación automática. "Cuando se acepta un reto de este nivel hay que estar convencido. Eso me lo dieron los futbolistas. Yo les he dicho que no les iba a convencer, porque han sido ellos los que me han convencido. Han entendido lo que estábamos entrenando y lo han ejecutado de una forma brutal. Hay excepciones de pocos partidos que se nos puede reprochar algo, pero eso es normal en el fútbol profesional".