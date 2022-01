Reacciones de los jugadores del Cádiz CF a la marcha de Cervera: "Has sido como un padre"

La destitución de Álvaro Cervera como entrenador del Cádiz CF el martes 11 de enero causó un enorme impacto en todos los sectores del cadismo. El vestuario no fue ajeno a la marcha de quien ha sido capitán de la nave en los últimos años.

No son pocos los jugadores los que llevan varias temporadas trabajando a las órdenes de Cervera. Algunos se expresaron a través de las redes sociales para despedirse del técnico.

Álex Fernández recorre su quinta campaña en el Cádiz CF con Cervera en el banquillo hasta que el míster fue destituido. El madrileño lanzó un cariñoso mensaje desde su cuenta de instagram dirigido al entrenador y también a su segundo, Roberto Perera.

El mensaje de Álex fue el siguiente: "Soy el jugador que soy, y he llegado tan alto, en grandísima parte por ti. Siempre has sido como un padre, en lo personal y en lo profesional. Nunca os podré devolver todo lo que me habéis dado. Mi admiración, mi respeto y mi amistad para siempre. Sois LEYENDAS de este club. Hasta pronto Rober, hasta pronto Mister".

Iza Carcelén se valió también de su instagram para lanzar un mensaje de agradecimiento: Gracias por poner al Cádiz en lo más alto y por confiar en mí desde que llegué, míster. Mucha suerte en lo que venga, te deseo lo mejor para el futuro. Y gracias también a ti Roberto Perera".

Juan Cala también se pronunció desde la misma red social: "Gracias por todo Mister y Roberto Perera, desde principio a fin y pasando por momentos complicados he notado vuestro respeto, respaldo y confianza que siempre he intentado devolveros con honradez, profesionalidad y cercanía. Me quedo con cada uno de los buenos momentos que hemos vivido juntos. Suerte en el futuro".

Pacha Espino puso unas breves palabras en su instagram: "Ya saben lo que pienso de ustedes! Simplemente GRACIAS por todo y desearles lo mejor siempre".

Iván Alejo empleó su twitter para mostrar su gratitud: "Muchas gracias por todo míster. Muchas gracias por todo, Rober. Pusisteis a este equipo donde merece y vamos a seguir luchando por mantenerlo. ¡Mucha suerte en el futuro".

David Gil colgó un mensaje en su instagram: Gracias mister y gracias Roberto Perera. Desde que llegue me hicisteis partícipes de estar con el primer equipo y vosotros luchasteis para darme la oportunidad de ser jugador profesional. Una pena que nos tengamos que despedir así porque lo dejasteis todo. Espero que algún día nuestros caminos se crucen.

Salvi le ha dado las gracias "al señor gafas" por cruzarse en su camino. "Eres y serás historia de este maravilloso club , por darnos miles de de alegrías y por todos esos momentos que quedarán en nuestro recuerdo y a ti también Rober , mucha suerte".

