Quique Pina pide unidad al cadismo y carga contra Vizcaíno

Con las aguas revueltas en el Cádiz CF por la difícil situación deportiva y la sensibilidad a flor de piel por el cese de Álvaro Cervera, hay voces que se posicionan con lo que está sucediendo. Una de ellas corresponde a Quique Pina, ex dirigente cadista que da la cara por el ex técnico, apela a la unidad del cadismo y carga contra Manuel Vizcaíno.

Pina ha dejado un mensaje en redes sociales en el que repasa la actualidad del equipo para el que trabajó y que ahora dirige su enemigo número 1, Vizcaíno. Para empezar, una dosis de agradecimientos. "Gracias a la afición por todos los mensajes recibidos, sobre todo por el cariño que expresan". Seguidamente habla de unidad. "En estos momentos hay que pensar en unirnos todos los gaditanos de verdad y apoyar al equipo para salir de esta nefasta gestión, que nos ha metido alguien que solo piensa, como ha expresado siempre, en ganar dinero, realizar un estadio sin necesidad porque tenemos el mejor estadio posible y con el máximo orgullo, para seguir ganando dinero, aunque se está investigando el posible saqueo al Cádiz CF por vía penal".

El ex dirigente del Cádiz CF prosigue su mensaje 'golpeando' de nuevo al presidente. "Nosotros, dejando al margen las cacicadas del personaje, deberíamos luchar hasta el final apoyando a nuestros jugadores y técnicos para conseguir la permanencia, porque en este club la lucha no se negocia".

Para acabar, Quique Pina enfoca sus palabras hacia las de Álvaro Cervera en el acto de su despedida. "Por último, dar las gracias a la persona que nos ha logrado crecer como club y ascender a la máxima categoría, ÁLVARO CERVERA, menudo legado nos has dejado y pienso que volverás a entrenar a tu Cádiz CF. Te agradezco el respeto que has mantenido a mi persona, tanto cuando hemos trabajado juntos como cuando he estado al margen de la gestión; y como no, me emociona que ayer en rueda de prensa destacaras el trabajo realizado en mi época de gestión con el Cádiz CF".

Este mensaje de Pina en las redes sociales apunta claramente a un Vizcaíno que vive horas difíciles al frente del Cádiz CF desde que asumiera la presidencia en julio del año 2014. La 'guerra' entre ambos, que también se dirime en los Tribunales, queda de nuevo al descubierto. Pina igualmente aprovecha para dar su lugar a un Cervera con el que siempre, tanto él como Juan Carlos Cordero, ha tenido una buena relación.