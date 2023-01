Protagonismo a lo deportivo: el Cádiz CF realiza una ampliación de contrato

El Cádiz CF y el guardameta brasileño, Víctor Aznar, han ampliado su vinculación contractual hasta el 30 de junio de 2027. El joven portero de 20 años lleva en la entidad desde junio de 2021, siendo esta la segunda temporada en las filas del Mirandilla (antiguo Cádiz B).

Víctor Wehbi Aznar Ussen (17/10/2002, Sao Paulo, Brasil) ha disputado esta temporada un total de diez partidos defendiendo la portería del Cádiz CF Mirandilla, y entrena habitualmente con el primer equipo, entrando en convocatoria hasta en seis partidos esta temporada como Girona, Real Betis, Rayo Vallecano, Valencia, entre otros. Ya la campaña pasada fue citado en el Mallorca-Cádiz (2-1), que perdió el equipo amarillo de forma polémica.

El curso pasado acumuló 15 encuentros con el filial en Segunda Federación, en los que encajó 13 goles. Fue alternando la titularidad con Juan Flere y con Nando; con este último y con Rubén Domínguez comparte la portería del segundo equipo de la entidad.

El protagonismo de Víctor Aznar ha ido en aumento durante las últimas semanas como consecuencia de la lesión que sufre David Gil, que es suplente de Conan Ledesma en el Cádiz CF. El madrileño está ausente y es el motivo por el que el brasileño se ha ido haciendo fuerte entre los profesionales.

Víctor Aznar es un cancerbero con buenas condiciones que destaca, entre otras cosas, por su alto índice de acierto en los lanzamientos de penalti. Su crecimiento dentro del Cádiz CF no resultó fácil porque llegó el curso pasado con Juan Flere muy asentado en el filial cadista. El entrenador, Alberto Cifuentes, fue alternando a los porteros dependiendo de las necesidades del primer equipo y las suyas propias, si bien en el antiguo Cádiz B no hubo un titular fijo entre Flere y Aznar.

La ampliación de contrato hasta 2027 es una apuesta del club para tener en larga duración a un joven cancerbero sobre el que existe una importante carga de confianza por parte de los técnicos, de ahí a que la dirección deportiva haya determinado la conveniencia de efectuar esa operación, siempre con el visto bueno del presidente, Manuel Vizcaíno.