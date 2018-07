Otro Primera sigue la pista a Salvi

Salvi Sánchez es uno de los jugadores más deseados del Cádiz por parte del mercado de fichajes y eso provoca que cada vez sean más los equipos que se unen al interés por el extremo. El Levante lleva tiempo siguiéndole la pista, pero ahora hay otro conjunto de Primera, el Leganés, que se posiciona cerca para conocer su situación y las posibilidades para que cambie de aires.

La entidad madrileña contempla trasladar una oferta formal que podría estar alrededor de los tres millones y medio de euros, lejos de los ocho que figuran en la cláusula de rescisión del jugador. La pretemporada acaba de empezar y Salvi seguirá su preparación pendiente de las noticias que le puedan llegar a través de su representante y del club.

El Leganés vuelve a construir un proyecto fuerte para seguir otra temporada en la máxima categoría y busca jugadores del corte de Salvi, que sean accesibles a sus posibilidades económicas y que reúnan los requisitos deportivos que persigue este equipo. El futbolista sanluqueño viene destacando en Segunda A por su verticalidad y velocidad, lo que alerta a conjuntos como el Levante y el Leganés para que consideren seriamente su adquisición.

Si la entidad gaditana no varía su postura, Salvi no saldrá del equipo cadista salvo el pago al completo de la cláusula, que es la exigencia que sigue marcando el presidente, Manuel Vizcaíno, quien parece firme en su postura de no ceder un euro con Salvi ni con Álvaro García.