Posible alineación del Cádiz CF ante el Villarreal

El Villarreal y el Estadio de la Cerámica no es el mejor rival ni el campo propicio para que el Cádiz CF tenga las máximas garantías de poder sacar tajada en tierras castellonenses, pero el fútbol está por escribir y la historia del equipo gaditano en la presente temporada tiene muchos episodios por contar. El primero, en la noche de este martes dentro de una semana en la que no hay lugar para el respiro a pesar del oxígeno que necesitan Álvaro Cervera y sus pupilos. Este martes el otro 'submarino amarillo' (21:30 horas) y el domingo el Mallorca.

El examen de Villarreal -donde nunca ha sido capaz de ganar el Cádiz CF- se presenta después de tres derrotas en los últimos cuatro partidos de Liga. Salvo el empate ante el Valencia (0-0), los duelos contra Rayo Vallecano (3-1), Espanyol (2-0) y el más reciente del Alavés (0-2) han dejado una tendencia negativa y una escalada de preocupación por el mínimo paso que resta para poder caer en posiciones de descenso. Que eso suceda entraría dentro de lo lógico, pero qué duda cabe que moralmente sería un revés a tener en cuenta y una carga pesada en las piernas de los jugadores.

Las aguas no bajan cristalinas por el Nuevo Mirandilla (antiguo Ramón de Carranza) y las caras largas marcan el día a día de un equipo atascado en un querer y no poder o en la incapacidad de poner en práctica lo que lleva tanto tiempo dando resultado al entrenador. Quizás exista un poco de todo, si bien el camino sigue siendo el mismo. La hoja de ruta no cambia porque a Cervera le ha funcionado lo que él entiende mejor para el Cádiz CF.

Es un problema que los protagonistas de estos episodios turbios, siempre deportivamente hablando, se detengan ahora a enjuiciar si el error parte del banquillo o del césped. El técnico no es nuevo y el grueso de la plantilla, tampoco. Es decir, hay una mayoría clara que sabe qué es el Cádiz CF y a qué se juega con Cervera al frente. Todos los debates al respecto están de más. Otra cuestión es que si los resultados continúan sin acompañar se haga necesario la medida que menos gusta en el fútbol pero que casi siempre se produce.

Antes que nada tiene que rodar la pelota en la noche de este martes en Villarreal, donde el Cádiz CF se juega sus habichuelas ante la obligación de sacar tajada en uno de esos feudos en los que, a priori de antemano, mayores son las dificultades para acabar sonriendo.

Con tres partidos en una semana, Cervera tendrá que dar respiro en algunos puestos para que determinados jugadores no se desgasten más de lo normal sabiendo que el domingo aguarda el Mallorca en otra cita, como la del Alavés, con sabor de algo más que tres puntos.

Salvo sorpresa, sólo parece seguro que Conan Ledesma repetirá entre palos. A partir de aquí las apuestas son variadas. Akapo, Marcos Mauro, Juan Cala, Arzamendia, Álvaro Bastida, Choco Lozano..., nombres que forman parte de una lista de candidatos a jugar de inicio si el objetivo es la rotación que tanto marca este tipo de semanas.

Al margen de nombres, el técnico del conjunto cadista necesita hombres de los pies a la cabeza para dar, por fin, la de cal sobre La Cerámica. El cupo de derrotas después de diez jornadas es amplio; ya toca sumar fuera y ganar en casa, que es la media adecuada para aspirar al objetivo. Para ello, el test contra el equipo de Emery es cuanto menos peliagudo. Pero hay que jugarlo.

Alineaciones probables

Villarreal: Rulli, Aurier o Gaspar, Albiol, Pau Torres, Moreno, Capoue, Parejo, Coquelin o Trigueros; Yeremi Pino, Alcácer o Boulayé Dia y Danjuma.

Cádiz: Ledesma, Akapo o Iza, Fali, Marcos Mauro o Cala, Espino, Jonsson, Alarcón, Salvi o Bastida, Sobrino, Álex Fernández y Choco Lozano.

Árbitro: Hernández Hernández (canario).

Estadio: La Cerámica (21:30 / Movistar LaLiga).