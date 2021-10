Cervera: "No pensaba que de diez partidos íbamos a ganar solo uno"

Álvaro Cervera habla de la importancia del encuentro que este martes afronta el Cádiz CF en el campo del Villarreal, donde espera que comience la reacción del equipo después de una mala racha saldada con una sola victoria en diez jornadas.

"Es un campo difícil y no estamos en el mejor momento ni con la fortuna adecuada. Pero vamos con la idea de afrontarlo para ganarlo. El fútbol cuando no se gana todos son problemas en el nivel físico, táctico, sicológico..., y cuando se gana se dice que no hay problemas aunque los hay. En lo táctico no creo que seamos un equipo desordenado. Cuando se gana todos esos problemas se enmascaran con la victoria", explica al tiempo que recuerda que "ganar no va a depende de jugar mejor o peor, depende de otras cosas". "En los dos últimos partidos cero goles a favor y cuatro en contra y no creo que hayamos merecido esos cuatro goles. Todo debe mejorar, pero no hay nada que diga que estemos mejor o peor".

El técnico el Cádiz CF apunta al estado de la plantilla. "El grupo anímicamente no está acostumbrado a esta situación, tanto tiempo sin ganar. Desde que estoy aquí esta situación no se ha dado. Algún cambio tiene que haber. Sí, haremos algún cambio. Hacer un equipo lo más competitivo posible para jugar allí", en referencia al Estadio de La Cerámica.

Como no puede ser de otra manera, sale a relucir la situación vivida contra el Alavés. "La primera parte no me disgustó pero perdíamos cero a uno con un penalti. Luego, la segunda parte no depende de qué jugador juegue, sino que el equipo contrario va ganando y utilizamos un campo para atacar. Bajo mi punto de vista el gol de ellos cambió el partido. Siempre se intenta que el equipo esté bien. Hay jugadores que cuando están, el equipo es mejor defensivamente o en ataque. Se trata de compensar el equipo como hemos hecho siempre".

Tras confirmar que las bajas segura son Garrido, José Mari y Martín Calderón, "que se lesionó la semana pasada y se me olvidó decirlo", habló del elevado número de tantos recibidos. "Los goles en contra sí me preocupan. En otra categoría es menos complicado lo de los goles en contra. Pero sí me disgusta porque estos últimos goles son evitables, no son mérito del rival. Un córner, un rebote, un penalti... Eso sí me preocupa. Es evitable". Y la cuestión de aprovechar el balón parado tras tener contra el Espanyol y el Alavés más saques de esquina que nunca. "El balón parado lo hacemos como otros años. Entre semana recordamos cosas, pero no es solo cuestión tuya porque el rival en Primera defiende mejor, tiene mejores jugadores. Con tantos corners deberíamos haber hecho más daño".

Después anuncia que este lunes Osmajic ha vuelto a entrenar con el primer equipo del Cádiz CF, Cervera descartó su convocatoria. "Jugó ayer 90 minutos con el B (en Ceuta). No veo que sea un jugador para jugar domingo y martes".

"Hay equipos que van a salir de ahí por plantilla, porque tienen equipo para ello; debemos ganar partidos ya"

Desconoce cómo lleva el grupo verse mal en la tabla, por aquello del aspecto anímico. "No sé si el grupo está preparado. La realidad es que presuponíamos que iba a ser más difícil, pero siendo realista no pensaba que de diez partidos íbamos a ganar solo uno. Hay equipos que van a salir de ahí por plantilla porque tienen plantilla para eso. Debemos ganar partidos ya. Ojalá sepan entenderlo y llevarlo, y ojalá se pueda sacar al equipo de ahí".

Cuestionado por el papel de Arzamendia y Andone, dos refuerzos del pasado verano, aporta la siguiente explicación: "Arzamendia es porque en la banda izquierda tanto Pacha como Perea lo están haciendo bien cuando salen. Él ha tenido más minutos por delante que por detrás. Y arriba me cuesta, y he utilizado otro jugador. Y Andone es un problema de adaptación. Este equipo él quizás pensaba que jugando de una manera iba a tener minutos, pero se tiene que adaptar a nosotros porque no atacamos mucho. Debe estar en contacto con el equipo, no tanto con el balón. Espero que cuanto antes podamos contar con él porque es un jugador importante", recalca.

Sobre esa banda izquierda mantiene el tema a la pregunta de ver un Pacha más ofensivo. "A Espino no es que le demos libertad, la tiene porque no nos crea problemas en la vuelta. Está llegando mucho y no tenemos problemas a la vuelta y le damos esa libertad. Con un equipo con un extremo pegado a lo mejor no tendría esa libertad. Está siendo una sorpresa para nosotros", dice del uruguayo.

El Villareal y qué partido espera. "La situación del Villarreal es diferente a nosotros. Ellos no están en su mejor momento por perder con Osasuna y en Bilbao, porque en Europa sacaran una goleada. Se lesionó Gerard Moreno pero el recambio es Alcácer. La situación es totalmente distinta aunque los resultados no sean los que se quieren. Tienen muchos recursos pero verán el futuro de otra manera. La opciones nuestras pasan por lo que hagamos nosotros. Te dejan opciones de contraatacar si robas en defensa. Si ellos están cómodos con la pelota, nuestras opciones cambiaran mucho. Esperemos poder aprovechar, si ellos no están muy finos, las opciones que nos puedan dejar".