El atacante Jorge Pombo, futbolista del Cádiz CF, atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de El Rosal al finalizar el segundo entrenamiento de la semana desarrollado el miércoles. El aragonés analizó la manera de la que llega el conjunto amarillo al choque ante el Real Zaragoza del próximo domingo.

"Me encuentro muy bien, con muchas ganas, con mucha ilusión. Es un buen grupo y me ha acogido bastante bien", indicó antes de referirse al Zaragoza: "está muy bien, está en una dinámica que es imparable, le sale todo". Conoce mejor que nadie al conjunto maño, de donde llegó cedido hace varias semanas.

Habló sobre la manera en la que celebró el gol de Cala en el partido ante el Racing de Santander. "Meter un gol en esos momentos, con lo que lo necesitaba el equipo después de todos estos partidos, es normal que se celebre así. Yo lo vivo mucho y en ese momento era imposible no mostrar felicidad".

Pombo reconoció la dificultad de tener un sito en el equipo. "Está complicado entrar porque hay muy buenos jugadores, tanto los que juegan como los que no. Es muy buena plantilla. A mí me gustaría jugar detrás del punta. Sé cuál mi rol aquí, si el míster me necesita para 20 minutos pues para 20, si son para 5 pues para 5. Estoy aquí para aportar".

Sobre el Real Zaragoza, en el que se formó como futbolista, contó que "es un equipo que tiene el dominio absoluto del balón y a los equipos así, si le quitas ese dominio, sufren un poco. Es un equipo muy bueno. Tendremos que hacerlo lo mejor posible para meter un gol más que ellos".