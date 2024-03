Paso al frente de Chris Ramos en el Cádiz CF

La dolencia de Maxi Gómez le complica su futuro de amarillo para ayudar en los tres o cuatro próximos partidos. El atacante, que llegó el pasado verano en calidad de cedido, no se ha estrenado como goleador y ha tenido fases de suplencia hasta que Pellegrino sentó a Chris Ramos para que gozara de confianza en las última semanas.

Y ha sido ahora, que estaba sumando minutos y siendo titular formando pareja con Juanmi, cuando se rompe y será baja entre tres y cuatro semanas por una rotura muscular en el gemelo de la pierna izquierda. Además de caerse de su papel de actor principal en el Cádiz CF, Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, le había incluido en su lista para los partidos de la selección charrúa, pero ese logro de estar entre los mejores de su país cae finalmente en saco roto.

Esta circunstancia abre la puerta a Chris Ramos para que vuelva a tener protagonismo en el ataque, ya que el ariete gaditano acumula cuatro encuentros sin ser titular en los que sus minutos también se han visto claramente reducidos.

Maxi Gómez volvió a España para reencontrarse con su fútbol tras una mala etapa en el Trabzonspor turco. Llegaba con la ilusión por bandera y el cariño de una afición amarilla que veía en el ariete a su delantero de renombre que fuera una garantía de cara al gol.

Demasiado pronto se le vio sin gol e incluso con dudas sobre su estado físico, hasta el punto de sopesar el Cádiz CF la posibilidad de darle salida en el pasado mercado de invierno. Su aportación no llega a los mil minutos de juego, pero aún es peor que no se haya estrenado como goleador.

Con Mauricio Pellegrino, el delantero sudamericano ha ido encontrándose hasta asaltar la titularidad junto a Juanmi, suponiendo para ello el banquillazo a Chris Ramos. El nueve todavía no había visto puerta aunque se compenetraba bien con Juanmi.

Por lo tanto, la puerta se abre de nuevo para Chris, que precisa reencontrarse con el gol para convencer a Pellegrino de que él es el delantero que debe jugar junto a Juanmi en las próximas semanas de competición.

Una nutrida delegación de la selección uruguaya acudió a Anoeta para ver el partido entre los cadista y la Real Sociedad. Además del delantero Maxi Gómez, los compañeros de Marcelo Bielsa en el cuerpo técnico quisieron 'espiar' a Brian Ocampo.

El extremo no ha recuperado su nivel desde la grave lesión de rodilla que sufrió la campaña pasada y no tiene un papel protagonista. No obstante, en Uruguay siguen confiando en la recuperación del jugador. Por eso, le han incluido en la lista reserva y podría ir en caso de lesionarse alguno de la lista principal.